男童摔跤昏迷，不是脑外伤而是中毒！这个隐患你家也有

俗话说，不怕一万，就怕万一，家中常备一些药品是很有必要的。但请注意，一定要将这些药物妥善放好，否则给孩子带来伤害，甚至“致命”!

男童陷入昏迷，医生怀疑药物中毒

近日，湖北十堰太和医院接诊了一名3岁大的男童小梁(化名)。孩子被送医时闭着眼睛，嘴唇发干，呼吸浅弱，但并没有出血或窒息情况。

据小梁家长介绍，小梁1个多小时前不小心摔了一跤，脑袋有点受伤，但没有什么不舒服，但20分钟后睡着了就怎么都叫不醒。

于是，一开始医生将小梁以“脑外伤”收治入院，但经过相关检查以后，并未发现小梁头部异常。后接诊医生向该科主任汇报这一情况，医生商讨后认为小梁可能是食物或药物中毒。

经询问，小梁在昏迷前很可能误吃了爷爷常吃的奥氮平药。这是常用于治疗精神分裂症的非典型抗精神病药物，误服后会出现嗜睡的症状，如果不及时诊治严重也致死亡!小梁昏睡叫不醒，说明他误服的药物已经开始发挥作用。

鉴于情况紧急，医院连夜对小梁进行抢救。经过一夜的救治，小梁脱离了生命危险，慢慢好转。但因为不知道他误服了多少药物，是否有肝肾损伤等，医生建议进一步住院观察。但即便如此，残留的药物仍在发挥作用，小梁昏睡了近2天才偶尔醒来，也显得异常烦躁。

入院第3天下午，小家伙就恢复之前活蹦乱跳的样子了。第四天早上，肝功能等复查结果也挺好，已经出院回家。

防范儿童误服药物

药物中毒远比大家想象中更易发生。

据相关调查发现，在很多有0—6岁的儿童的家庭，药品放置都在孩子触手可及的地方。另外，凭经验给药、自行给还服用处方药的现象也很普通。

为了意外发现，大家一定要多注意，防范于未然：

* 合理放置药物，最好放在高处并落锁，切忌放于儿童能触及的地方。

* 正确向孩子传达药物的概念，千万别骗孩子说是糖果。

* 树立安全意识，平时多叮嘱孩子，让其远离药品。

* 避免不要在孩子面前吃药，防止其模仿成人吃药行为。

* 尽量不自行给孩子用药，而应及时看医生，并谨遵医嘱给用药。

如果孩子误服药物怎么办?

1.搞清真相

如果孩子误服了药物，请尽量保持冷静，尽快搞清楚他误服了哪种药物，以及误服剂量和时间。记住，切不可指责打骂孩子，以免孩子哭闹或不敢说出真相。

2.迅速排出

如果误服的药物毒副作用很小，可以让孩子多喝些白开水，促进体内药物的排泄。如果毒副作用大，如成人的降压药、心脏病用药、抗癫痫药、抗精神类药物等，或是腐蚀性化学制剂如碘酒、洗化用品等，那别迟疑立即送医治疗，以免延误救治时机。

3.减少吸收

若误服药物在4—6h内，可采取催吐的方法，让残留在体内胃内还没被消化吸收的药物吐出来。正确的方法是，用一根手指或筷子触碰孩子的嗓子后部，使其感到恶心而呕吐。催吐可以反复进行，尽量减少药物的吸收。

4.及时就医

送孩子就医时，一定记得带上他误服的药物或药瓶，以便让医生了解情况好及时采取解毒措施。

再次呼吁大家，一定要严格保管好加重的各类药物，照看好自家孩子!

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