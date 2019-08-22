天热宝贝要多喝水？真不能一概而论！

虽说立秋了，但这几天的温度可真是高，育姐是要靠空调和冰水续命了！开着空调上着网，再喝一口冰冰凉的凉白开，别提多惬意了~话说，这个季节也是家长们照顾宝宝的艰难期，在这个湿热的天气里，家长们尤其重视宝宝的喝水问题。但是对于这件事，很多家长认为夏天天气热，宝宝出汗多，所以就要多喝水，但事实真的如此吗？

6个月内的宝宝

大部分家长都认为，宝宝在夏天这么容易出汗，如果不喝水或者是喝水少，肯定会上火，上火又会引起一系列的问题，比如积食、便秘、舌苔厚等等。但是这些现象的出现，只是家长们一厢情愿的判断，对于6个月内的宝宝来说，这些症状的出现和喝不喝水并没有直接关系。

6个月内的宝宝基本是纯母乳喂养，对于这一月龄的宝宝来说，根本不需要额外喂水。母乳中有80%的成分都是水分，宝宝每天只喝母乳，体内的水分都已经足够使用了，如果家长再给宝宝喝水，会给宝宝的肾脏带来负担，因此对于这个月龄段的孩子来说，坚持母乳喂养足矣。如果是奶粉喂养的宝宝，可以少量喝点水，但不能太多哦~

6个月以上的宝宝

6个月以上的宝宝因为添加了辅食，但是每天也需要摄入适量的母乳或是配方奶粉，所以可以给宝宝适量喝水，但也不需要给宝宝多喂水。那么，要喂多少水合适呢？

一般，如果宝宝尿液的颜色是浅黄色或者是透明无色，就说明宝宝此时并不缺水，但是如果宝宝尿液的颜色偏黄味道浓，就说明宝宝需要补水了。

另外宝宝每天的排尿次数应该是在6~8次，如果宝宝排尿的次数明显少，就提示宝宝缺水了。

其次就是家长可以观察宝宝的嘴唇和皮肤，如果宝宝的嘴唇干燥，皮肤没有光泽，就表示宝宝需要补充水分了。

给宝宝喝水时，不可让宝宝一饮而尽，应该在起床后，流汗之后或者是两餐之间，让宝宝少量多次的饮用。如果一次性摄入过量的水分，会使宝宝体内的钠得以稀释，甚至会导致水中毒。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)