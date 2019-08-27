这个夏天多名孩子被烫伤，大多都是被家长害的！

自从学校放假以来，很多医院烧伤科也进入了就诊高峰，有的医院忙的时候整个病区都满了。

孩子烫伤严重，家长责任不小

据报道，南京市儿童医院烧伤整形科曾一天接诊四五十个烫伤患儿。其中，中重度烫伤患儿占到门诊的10%，多是因为家长看护不当、家中物品摆放不妥有关。背部、四肢、头面部都是常见被烫部位。

一位患儿是不当心跳到了烧开水的桶，背部创伤严重，表皮都掉了。还有一位患儿爬电视柜，把柜上的开水瓶给扳倒了，等家长跑过去一心急把衣服一撕，皮就全掉了！另外，还有因为掀翻麻辣汤锅、被开水壶的电线扳倒的……总之，孩子之所以烫伤，很多责任主要在家长。

应对烫伤常见误区

据医生介绍，孩子发生烫伤后，很多家长处置常有2大误区：一是不敢用流动水冲洗或冷敷，认为会使孩子感冒，不利于恢复；二是不假思索就脱掉孩子衣服。

这里提醒大家，孩子烫伤后一定要认真用冷水冲。如果有衣服粘在皮肤上，可别以为拿下来就好得快，事实上去撕开它会变成二次创伤，创面瞬间加深，而且不太好愈合，之后会留下比较重的疤痕。

如果创面和衣服粘连在一起，可以尝试用剪刀剪开。要是觉得很难剥离，那么就别自己动手了，让医生来处理。

另外，千万不要乱涂盐水、酱油、紫药水、红药水、猪油、牙膏等，以免“伤口上撒盐”，影响医务人员判断伤情，引发继发感染，影响伤口愈合。

孩子烫伤应该这样做

大家首先应该判断孩子的烫伤程度，来决定先自行做一些处理再送医还是尽快就医。

△ 烫伤等级

1. 一度烫伤：仅皮肤表层有损伤，局部轻度红肿、无水疱，疼痛明显。

2. 二度烫伤：真皮损伤，局部湿润、红肿疼痛，有大小不等的水疱。

3. 三度烫伤：皮下脂肪、肌肉、骨骼都有损伤，局部干燥，呈灰或红褐色甚至变黑发焦，无疼痛。

△ 正确处理方法

1. 冲

如果是一度、二度烫伤，可把烫伤部分放于水龙头下，用清洁、流动的冷水冲洗30分钟左右，注意水流别太急。这么做可以带走局部的热量，减少进一步热损伤。

2. 脱

在充分冲洗、浸泡后，可以去除伤口上的衣物。可以用剪刀剪开衣物，千万别强行剥去衣物。提醒大家剪刀头应尽量向上，防止尖锐的剪刀伤到皮肤或弄破水疱。如果有戒指等饰物，也应第一时间取下，以防之后局部手指肿胀。

3. 泡

疼痛明显者更要做这一步。将烫伤部位用冷水持续浸泡10—30分钟，除了可以缓解疼痛，还能进一步散发热量。若是烫伤面积较大，那么请做好其他部位的保温，以防热量流失过多过快。

4. 盖

上述处理完成后，用干净的毛巾或无菌纱布(棉质布类也可以)覆盖在伤口，并加以固定。这样减少外界污染和刺激，有助于保持伤口清洁，降低感染的几率。

5. 送

如果是三度烫伤，或头面部、胸口、生殖器等身体脆弱或重要的部位被烫伤时，以及烫伤部位皮肤出现破溃、面积较大的情况时，一定要尽快去附近可治疗烫伤的专科医院，以免留下永久伤害。

注意事项

据悉，治疗烫伤有2关要闯，无一不是致命的关。第1关是刚烫到时会脱水休克，第2关是漫长修复过程中的感染关。

重度烫伤者在送医时可能会出现休克或好戏、心跳停止，此时应迅速进行人工呼吸或胸外心脏按摩。

伤者烦渴时，可给予少量热热茶水或淡盐水饮用，但绝不可以让其在短时间内喝下大量的白开水，以防引发脑水肿。

避免烫伤，重在预防

注意了，中重度烫伤以<4岁幼儿为主，有这么大孩子的家庭要提高警惕。

让孩子远离热源，热水、热汤、热粥、刚出箱的烤盘等通通都不要放在孩子能触及的地方。

重视孩子的安全教育，比如热水瓶、装开水的杯子、开了很久的灯泡和电器等都不要随便触碰。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)