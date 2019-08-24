走路有助于分娩？并非走得越多越好！

最近，育姐发现身边突然间流行起了准妈妈每天走路打卡的热潮。这些准妈妈们每天都在晒自己走路的步数，一万步两万步，真是拼了，各个都期待这番努力可以让分娩更加顺利。但是这样真的好嘛？

走路并非越多越好

很多准妈妈为了能够加快顺产，都会给自己制定强制性的目标，每天至少走够1万步甚至2万步。其实准妈妈大可不必这样强求自己，每天走多少路要根据自己身体的具体情况来定。

如果准妈妈之前就是一位运动健将，一直都有保持运动的习惯，每天走上1万步之后的感觉也是轻轻松松，那么自然可以让自己保持这样的运动量。

但如果准妈妈在之前就很少运动，突然间强制自己走1万步，恐怕身体很难吃得消，过于劳累还容易出现意外。所以这类准妈妈千万不要强迫自己，每天出门散步，步态不用过急，每天散步不超过三次，每次30分钟的锻炼频率即可。孕晚期走路并不是走得越多越快越好，而是要以自己身体适应性来定。

孕期何时走路最好

对于孕早期的准妈妈来说，由于胎宝宝此时还不够稳定，准妈妈首先应该考虑的是保证胎儿发展的稳定性，给宝宝提供一个稳定的环境，所以这时候并不适合多走路。

到孕中期时，胎儿已逐渐稳定，准妈妈可以根据自己的情况来制定适合自己的运动量，一般每天可进行半小时散步。

到了孕晚期，如果妈妈和宝宝一切都正常，妈妈可以继续坚持走路散步，这样可以使顺产更加顺利。

哪些准妈妈不适合走路太多？

1.胎盘前置的准妈妈：如果准妈妈是胎盘前置或者是胎盘较低，应遵照医嘱多加休息，在走路运动方面不可强求。

2.有流产/早产可能的准妈妈：一般在孕早期时，有一部分准妈妈流产可能性较大，这是因为这类准妈妈的孕酮较低，需卧床休息保胎；而早产则容易发生在孕晚期，一旦出现早产的迹象，准妈妈也要减少运动量，尽可能卧床休息。

当然了，孕晚期准妈妈不宜运动过量，但是如果身体条件允许一切都正常，更不能天天窝在家里毫不运动，否则消化不良、肥胖、腰酸背痛等等各种各样的毛病，同样会找到自己。因此，劳逸结合才是上策哦！

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