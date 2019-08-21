令人难忘的耻骨痛，真的扎心了！

相信在孕期有过耻骨疼痛的准妈妈，即使是生完宝宝很长一段时间都会很难忘记这种疼。翻身痛、走路痛，即使坐着也会感觉到痛，简直扎心。那么，孕期耻骨疼痛该怎样来缓解呢？下面，育姐就来跟大家好好说说：

了解耻骨痛

准妈妈们顺着肚脐的正中线向下，至大腿根部以及小腹部的交界处时，会发现有块硬物，这块硬物的就是耻骨联合，它的作用就是将两侧的耻骨联系到一起，而位于准妈妈骨盆前方的两片骨头就是耻骨。所谓的耻骨痛，也就是在怀孕期间准妈妈这两块骨头酸痛，尤其是到了孕晚期，疼痛的感觉会越来越明显。之所以会出现疼痛感，是因为耻骨联合的过度分离所导致，这种疼痛牵连的范围比较广，如准妈妈的背部大腿内侧，都会感觉到明显疼痛。

如何缓解耻骨痛

在孕晚期，准妈妈耻骨痛的感觉会比较明显，因为这时胎儿的发育会使子宫像气球一样一天比一天大，导致耻骨的承重范围超出负荷，受到压迫的耻骨就会出现疼痛的感觉，尤其是一些胎宝宝过大，或是胎儿胎位不正的准妈妈更加容易出现耻骨痛的问题。

如果耻骨痛的症状比较轻，对于日常的生活工作不会产生太大影响，不需要进行特殊的治疗。这里有一些好的方法可以帮助大家缓解：

1.睡觉时用垫子支撑两腿

很多准妈妈都知道尽量左侧睡，这样对宝宝比较好，但是如果两腿之间没有支撑，会导致耻骨痛越来越严重，所以准妈妈不妨在两腿之间垫上一个靠背或者是枕头，在翻身时要注意动作缓慢，下床时也要减小幅度。

2.减少站立的时间

耻骨痛的准妈妈要避免长时间站立，平时可以做一些小幅度的有氧运动，尽量减少爬楼梯这样的活动，平时要穿平底鞋。

3.注意坐姿

在坐下的时候，准妈妈要注意后背使用靠垫垫住腰部，避免弯曲后背的坐姿，这样可以缓解耻骨的压力。

4.适当冰敷

耻骨痛得比较厉害时，可以适当下冰敷缓解疼痛，但是冰敷的时间不能太长，要控制在15分钟以内，在冰敷时要避免温度过低，可以使用毛巾将冰块包裹之后再冰敷。

注意，准耻骨痛越来越严重，应该尽快就医，请医生运用专业方法帮助准妈妈缓解疼痛。

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