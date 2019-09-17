上个厕所缝7针，吃个饭遭截肢…带娃出门务必要注意安全~

这段时间，发生的2起安全事故引起了达妈的注意。希望各位家长朋友们引以为戒，都能重视孩子的出行安全。

01

前段时间，秦女士一人带3岁的儿子去滨江某大型商场玩。没想到，上厕所时孩子出了意外。

因为儿童专用间有人，儿子又着急，秦女士便将他带到大人的便池。自己蹲着，让坐在大马桶上的儿子抱着自己。哪知孩子伸手去拿纸后突然大叫一声，秦女士回头一看儿子左手食指在流血。

据悉，伤到儿子手指头的是不锈钢厕纸盒的出纸处。它的三面均是像牙齿一样凸出来，而且比较锋利(靠里面的一侧虽未凸起，但更锋利)。

事发后，由于服务台工作人员请示领导耽搁太久，秦女士等不及打电话让朋友送母子俩去的医院。由于伤口又深又长，肌肉翻出，快伤到肌腱，并伴有尘土污染，需要全麻下清创缝合。最后，在医生建议下孩子全麻之后缝了7针，2周后拆了线。

对于责任界定，商场负责人称有购物中心都使用这种厕纸盒，他们采购的并不是三无产品，也咨询过第三方，这个产品它不存在什么缺陷，上面也没有破损，生产方也有正规的质检报告。他还表示，“以前从来没有发生类似的事。 我们能做的可能是做预防性的措施，比如贴一些警示什么的。”

对此，秦女士不赞同“我觉得成人厕位也就算了，最起码商场厕所里面的儿童厕位不应该使用这种带凸起的厕纸盒。否则难免会有孩子也受到类似的伤害。”ps:该商场儿童厕位所使用的纸盒和成人厕位一样。

02

黄女士家女儿受的伤更重了。

事发当天，她带着女儿彤彤(化名)和她同学到麦当劳就餐。找好位置后，黄女士让女儿坐在位置上，自己去点早餐。然而，很快她就听到女儿的哭喊声。等到她再看到女儿时，发现彤彤的右脚脚趾血肉模糊，随之送其就医。

据医生诊断，彤彤的右脚第三个脚趾头因为骨折严重、需要截掉处理！

事发后，黄女士再次来到麦当劳调查事情真相。根据监控显示，罪魁祸首就是一张小圆桌。当时彤彤所在的角落有3张相邻的小圆桌。其中一个小男孩和同伴玩耍时，带倒了中间的小圆桌，使得彤彤受了无妄之灾。

在黄女士看来，意外之所以会发生是因为那张小圆桌完全没有固定。

涉事男孩的妈妈胡女士称，自己当时和黄女士一样，留下孩子自己去前台点餐。她认为自家儿子出入时只是慢慢经过不慎碰到了圆桌，不料圆桌轻易倒下，餐厅应该负这起意外的主要责任。

该餐厅店长承认“惹事”的小圆桌确实没有固定住，存在安全隐患，现已搬离。同时她也表示餐厅愿意为彤彤的意外受伤负责。

03

2个小朋友太让人心疼了！但不得不说，虽然商场、麦当劳餐厅都有责任，但也怪家长没尽到监护责任。这里提醒大家，带孩子外出一定要多加小心！比如以下这些地方：

1. 电梯

若是直升电梯，注意电梯口和楼层不在同一个平面；若是扶手电梯，不要让孩子单独靠近，也最好不要抱着孩子乘坐等。还有，无论是哪种电梯，都不要让小孩子单独乘坐。

2. 护栏

如果孩子攀爬翻越商场栏杆，很可能造成高空坠落，近年来此类悲剧屡见不鲜，大家可要警惕。

3.自动感应门

孩子个头小，如果没感应到容易给门夹伤。另外，感应门基本都是透明玻璃，孩子玩耍时容易撞伤。旋转门也要让孩子小心，以免被夹住。

4. 高大装饰物

包括远离试衣镜、圣诞树、人体模型等，应让孩子远离，以免发生碰撞被砸伤。

5. 食品区

此处往往有一些散装食品，如果宝宝抓起来往嘴里塞，可能会被噎住。

6. 电器区

为了展示，一些电器处于通电状态，孩子触摸可能会被烫伤。

……

总之生活中的安全隐患无处不在，带孩子外出门多注意些准没错！

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