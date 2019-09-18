想要胎BB乐开怀，准妈妈不妨做这些事！

小米最近可激动啦~因为她刚得知自己造人成功，怀上了小宝宝。

初次升级当妈，她一会儿幻想着以后和孩子打闹玩耍的幸福场景，一会儿又担心自己第一次怀孕不知道该做些什么，宝宝需要什么，所以那个心情呀此起彼伏。第一次有孕有这样的心情落差可以理解，但达妈仔细一想每天胡思乱想担惊受怕可不讨宝宝喜欢。

准妈保持好情绪就是最好的胎教！

大家都知道，人的心情在很大程度上可以影响士气的成果。准妈妈在孕期更要保持愉悦的心情哦~因为宝宝在你肚里成长，你的心情好坏ta一清二楚。

当准妈妈情绪比较负面时，胎宝宝就会害怕。而当准妈妈情绪比较正面，胎宝宝也会很开心。这个时候胎盘和脐带输送给胎儿的血液和氧气也会格外地充足，有助于胎宝宝发育呢~

常做这些事，胎宝宝超开心!

以下这些事都是宝宝最喜欢让妈妈做的：

1. 散步

一些准妈妈因为肚子里揣了个娃，身材慢慢发胖走形就不愿意出门见人了。其实，怀孕的女人最美丽，我们要从内心拥有自信哦~天气不错时，大家不妨多带着肚里的宝宝出去走走，呼吸下新鲜空气，顺便散心啦~同时也让胎宝宝享受日光浴了，而且轻微震荡可以带来按摩效果，让ta和你一样心情好好。

2. 做自己喜欢做的事情

想要自己心情好，当然要投自己所好啦~做一些自己喜欢的事情是非常好的放松方式。比如大声歌唱、练习书法、做手工等等，哪怕是玩游戏，只要不累着都可以哦~

3. 听着舒缓的音乐入眠

睡眠太重要了，对准妈妈来说更是如此。听着轻柔的音乐能让心情愉悦，身心舒畅，好好睡一觉。但这里也提醒大家，如果是睡午觉，一般休息40—60分钟体力就能够得到恢复，不宜睡太久。

4. 通过食物来调节心情

没错，有些食物不仅可以补充营养，还可以让准妈妈保持好心情哦~举几个栗子：

鱼类含有一种特殊脂肪酸与人体大脑中的“开心激素”存在着密切的联系，吃鱼能刺激“快乐激素”的分泌，愉悦心情；

香蕉呢，本身就是含有丰富的“快乐激素”，比吃鱼更能够让准妈妈开心;

干果类可以提供丰富的微量元素和矿物质，激活大脑中的快乐激素的分泌，让准妈妈嗨起来;

豆腐富含钙质这种天然的神经稳定剂，可以帮助抚慰情绪、松弛神经等等。

5. 和胎宝宝多交流

准妈妈肚子里通常只有一个宝贝，胎宝宝一个人成长难免会孤单寂寞。如果准妈妈伙同准爸爸能经常和ta说说话，唱唱歌，交流沟通什么的，ta一定很开心。而且，多和胎宝宝沟通能够促进ta更好更快地发育成长，说不定还可以锻炼的思考沟通能力或者一些超乎常人的特长呢~

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