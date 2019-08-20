治疗宝宝感冒小妙招，新手爸妈必看

宝宝受凉感冒了，很多新手爸妈育儿经验不足，常常干着急不知道怎么办才好。今天育姐给大家科普一下治疗宝宝感冒小妙招，赶紧来学一学。

宝宝受凉感冒怎么办？

1.注意日常饮食

宝宝感冒期间，建议适量给他喝一些梨水，并将室内温度和湿度控制在适宜的范围内，经常开窗通风，让空气得到流通。

此外，要让宝宝多喝温开水。如果宝宝病情严重，请及时送去医院就诊。

2.适当使用药物

宝宝感冒可适当吃药，但抗生素不可急着用。宝宝体温大于38.5℃，可适量使用退烧药物，比如小儿退热栓、美林等。如果宝宝流鼻涕很严重，可以使用小儿抗感冒药。

3.做好家庭护理

注重护理工作，大家要注意了解冷暖变化，适时给宝宝增减衣物，别让他回汗。

4.观察一段时间

宝宝感冒后，大家可观察一到三天。如果宝宝的病情没有好转甚至有所加重，应及时带他去就医。

治疗宝宝感冒小妙招

1.帮宝宝擤鼻涕

宝宝还小无法自己擤鼻涕，大家要及时帮他擤鼻涕以保持呼吸顺畅。可在宝宝外鼻孔涂抹一些凡士林油，这样可有效缓解鼻塞症状。如果鼻涕粘稠，可将医用棉球捻成小棒状沾出鼻涕，或者用吸鼻器吸出鼻涕。如果鼻塞导致宝宝吃奶困难，可在喂奶前一刻钟用盐水滴鼻液滴鼻。过一会后，用吸鼻器吸出鼻腔中黏液和盐水，这样宝宝的鼻子就通了。

2.让宝宝睡觉舒服

宝宝鼻子不通畅，大家可以在他褥子下垫上一两块毛巾，使其头部稍微抬高，这样有助于减轻鼻塞症状。育姐提醒大家，不要把枕头放在床垫下面，如果宝宝小于2岁，也不可以直接睡在枕头上，以免造成颈椎损伤或引起窒息。

3.保持空气湿润

大家可以用加湿器增加房间里的湿度。特别是晚上使用加湿器，可以让宝宝睡觉时呼吸更顺畅。注意，加湿器最好每天用白醋和水清洗，以免病菌和灰尘集聚。

4.多休息少运动

宝宝感冒后，良好的休息对于身体康复非常重要。大家要让宝宝多睡觉，适当减少外出运动，不要让他感到劳累。宝宝感冒期间要多喝水，这样可以稀释分泌物。

另外，大家可以让宝宝多吃富含维生素的水果和果汁。宝宝感冒后食欲不佳，大家可以准备一些易消化、色香味俱佳的辅食给他吃。

5.试试蒸汽浴

将浴室内热水打开，关上门和宝宝一起待上15分钟左右，也可有效缓解鼻塞哦~

以上这些就是治疗宝宝感冒小妙招，大家学会了吗？赶紧用起来，帮助宝宝尽快恢复健康~

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