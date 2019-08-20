瘦身期间，如何管住嘴？这份指南请收好

如果你正在减肥，那么需要记住，享受偶尔的大餐是可以的，但是卡路里叠加起来很快。如果你养成吃太多高热量食物的习惯，你的腰围就可能会扩大。接下来，就来教大家如何在减肥期间避免高热量饮食：

学会消耗卡路里

为了保持目前的体重，你需要摄取白天消耗掉的同等量的卡路里。简而言之，如果摄入的卡路里比消耗的多，体重就会增加。如果消耗的卡路里比摄入的更多，就会瘦下来。体重越重的人燃烧这些身体的热量越多，另一方面，较轻的人在做同样的活动时会消耗更少的卡路里。锻炼的强度也会决定在一定的时间内消耗多少卡路里。平均来说，要燃烧掉一个350卡路里的甜甜圈，一个体重135斤的人需要游泳大约35分钟，走路54分钟，或者参加一个小时的瑜伽课。你可以选择一种更健康的早餐，如一杯燕麦，其只含有150卡路里，比甜甜圈有更多的营养，而你完全可以在不到半小时的步行时间内，轻松消耗掉150卡路里。

每一餐计数卡路里

想想你最喜欢的午餐食品，你多久会选择一次比萨饼或放纵地吃一份汉堡和薯条？一片比萨饼含有超过300卡路里的热量，而你必须游泳一个小时才能燃烧掉两片比萨的热量。此外，汉堡包和薯条含有更多的热量，快餐汉堡可以有325到900卡路里的热量，大量的薯条可以有450卡路里的热量，这都需要你走几个小时才能消耗掉。

选择低热量饮食

考虑选择一些美味，低热量的食物。午饭吃三明治是一个不错的选择，火鸡三明治通常含有大约230卡路里。寿司是一个有趣的选择，沙拉也可以是一个很好的选择，如果你坚持低热量沙拉酱，千万别吃奶酪和坚果。

定期锻炼，能让你远离疾病

卡路里的数量和运动很难实现平衡。你可以选择一种更简单的方法，努力定期锻炼。定期锻炼能帮助保持体重，可以让你偶尔放纵。美国心脏协会建议，成年人每周至少150分钟中等强度的运动。也就是约30分钟/天，每周5天。运动可以减少你患严重的疾病，比如癌症和心脏病的风险。此外，有规律的锻炼能提高免疫系统和情绪，增加血液循环，还可以帮助降低血压。

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