奶粉价值更高？母乳断太早反而影响孩子健康！

宝宝发育所需营养来源于饮食，因此父母对于宝宝的饮食会格外注意。新生宝宝通过喂养母乳即能达到每日营养需求，在这段时期，家长只需保证宝宝日常母乳摄入量达到标准即可。在宝宝6个月左右时，生长发育所需营养增长，饮食需要多样丰富。大部分父母觉得此时宝宝断掉母乳最为合适，此时断奶一定是对的吗？

小岑的孩子已经6个月大，准备让孩子断奶，又听说孩子喝奶粉长得好，因此以奶粉代替母乳，并逐渐添加多种辅食。孩子非但没有身体健壮，反而身体虚弱，医院家中来回跑，经医生诊断孩子营养跟不上，免疫力低下，原因竟是母乳断的早。

宝宝成长发育所必需的营养物质就是母乳，这是其他食物无法顶替的。因为母乳是最适合宝宝体质的食物，更适宜食用。在宝宝六个月的时候可以开始提供辅食，但是母乳也是不能够断的，二者相辅相成，为孩子的发育提供营养，帮助孩子茁壮成长。

断奶以孩子2岁为最佳，6个月大时断母乳显然是过早了。在此基础上，要是等到宝宝自然断乳当属最好，这也是最有利于宝宝成长的做法。

宝宝随着年龄成长，所需营养素增多，饮食上需要如何调整呢？

0-6个月

此时宝宝还只能吃纯母乳，因为宝宝免疫系统还未发育完全、消化功能还不完善，家长不要给孩子喂其他食物，饮食过量只会给宝宝增加消化负担并引发诸多健康问题，如降低宝宝大脑血流量，影响大脑发育等。

母乳中复杂合理的养分搭配能够提高宝宝的免疫力，对宝宝的身体发育起到积极促进作用。且母乳中有90%成分是水，家长不用刻意额外喂水。

6-12个月

6到12个月期间，宝宝开始迅速成长，通过母乳摄取成长所需的营养元素已经跟不上宝宝的发育了，这时母乳也不能停，而是应该为宝宝增加其他不同种类的辅食，宝宝的日常饮食以母乳和辅食相互构成。家长为孩子提供辅食时，要注意优先选择易消化的流食。

1-2岁

宝宝断夜奶一般在1岁左右，这时家长应循序渐进地让宝宝形成“一日三餐”的规律饮食了，依情况而定，在两餐间隔中增加一次喂奶。宝宝长出乳牙后，辅食类型趋向全面，家长可以尝试在辅食中加入粗粮，粗细交替供孩子食用。宝宝在2岁期间，家长应逐渐减少喂奶次数，直至完全断奶。

妈妈为孩子哺乳，是与孩子交流的一种方式，能加深母子间感情。断母乳不能着急，这是个循序渐进的过程。在育儿的漫长路上，父母应充满耐心，用爱来哺育孩子。都是初为人父人母，遇到问题要多问多学，不断地完善自己，让孩子健康快乐地成长。

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