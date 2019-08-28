孩子被烫伤？伤后2分钟很关键！

据统计，孩子的烫伤有77%发生在家中，多为1-4岁儿童，而作为烫伤高发的夏季，这几个月每天都有儿童被送往烫伤科进行诊治。大家都知道，孩子烫伤要及时送医院，那么你知道在去医院前，要做哪些急救吗？

4岁的明明在家中洗澡时就出了意外。和平常一样，妈妈帮明明在盆中放好了温度适宜的水，准备洗澡。给明明脱衣服时，一不注意，上衣的带子竟勾住了旁边的水龙头开关，并顺势将水温调到了最高。滚烫的水猛浇到孩子的背上，根本来不及闪躲。孩子被烫伤，痛苦地哭叫着，明明妈妈见状着急，乱了手脚，不知道该如何是好。

如遇到孩子烫伤，家长该如何应对？

1.保持冷静，冷水冲洗伤口

家长应首先保持镇定，切勿手忙脚乱。迅速用流动的冷水冲洗烫伤部位20-30分钟，时间不宜过长，防止伤口浸渍；若是头部，则采用冷敷的方式。

通过带走伤口表面温度对孩子皮肤进行冷却，避免伤口因余热恶化、水肿，并减轻孩子的疼痛。家长切记不要使用冰水或冰块进行降温，容易导致冻伤，造成二次伤害。

2.务必不要直接扯下衣物

家长若擅自主张将孩子身上的衣物直接脱掉或剪下，过程中粘连的皮肤受到摩擦和拉扯，这都会造成伤口撕裂，并且留有高温的衣物接触到孩子未受损的皮肤，也容易造成额外的损伤。

家长可用剪刀将未粘连的衣物轻轻剪下，但保持烫伤处衣物原样。注意伤口不要和外界东西有直接接触，以免出现伤口细菌感染。

3.医用纱布包裹伤口，即刻送医

待孩子体表温度正常后，可以用干净无菌的纱布包裹好伤口，防止伤口接触到外部。随后立即送往医院进行治疗，切记不要在家中耽搁时间，甚至选择偏方自行治疗。

这是因为虽然孩子情况转好，但是其实治表不治里，如不再做进一步治疗，很可能为孩子带来更大的伤害。治疗结束后，家长也要积极配合医生，做好恢复期护理工作。

夏冬季洗澡频繁，家长给孩子洗澡也要格外小心，应提前准备好温度适宜的澡水。5岁及以上儿童用花洒洗浴时，则调整好龙头温度再进行沐浴。生活中，家长也要留意孩子活动范围，远离火源及造成烫伤的隐患用品。

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