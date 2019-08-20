孕妈咪肚皮瘙痒正常吗？要警惕一种情况

随着胎儿的发育，孕妈妈的肚子也会越来越大，很多准妈妈都不可避免地出现了肚皮发痒瘙痒难耐的情况。其实，这种瘙痒有可能是正常生理现象，也有可能是出现了异常，准妈妈一定要警惕，我们一起来看看：

孕期肚皮瘙痒，警惕肝内胆汁淤积症

准妈妈肚皮瘙痒，有一种比较特殊的情况需要引起警惕，那就是传说中的孕期肝内胆汁淤积症。这种病症通常发生在孕中晚期，发病后最突出的表现就是皮肤瘙痒，以及出现黄疸，随之而改变的还有尿液颜色的加深。多数孕妇出现这一病症，瘙痒的症状一般都是夜晚较重而白天较轻。

这种疾病还会使胎儿在宫内出现窘迫、死亡的状况，同样也极易导致新生儿死亡。

建议出现这种情况，应及时到医院请专业医生进行诊断，排除妊娠期肝内胆汁淤积症，确保母婴健康安全。

普通瘙痒护理妙法

除了上述病理状态下引起的准妈妈肚皮瘙痒，怀孕期间气候干燥、妊娠纹、孕激素的增加、皮肤长出红疹等一些情况，也会让准妈妈肚皮瘙痒。不过这些情况所引起的肚皮瘙痒，一般不会影响胎儿健康，但痒得太过严重，就要选用一些适当的护理方法：

1.让心情更加愉悦

怀孕期间任何不良的情绪都会使准妈妈的瘙痒感加重，肚皮痒得越厉害，准妈妈越想去抓挠，而这样会造成恶性循环。所以准妈妈应该控制好自己的情绪，多做一些其他的事转移注意力，每天都有一个愉快的心情一定会减轻瘙痒感的哦~

2.做好保湿

在干燥的气候条件下，准妈妈需要做好肌肤的保湿工作，才能将肌肤从干燥瘙痒中解救出来。比如在干燥的冬季，准妈妈可以通过涂抹成分安全，保湿性能好的护肤品来增加肌肤的滋润度，家里空气过于干燥时，可以利用加湿器加湿空气，另外衣物要勤洗勤换。

3.注意洗澡的方法

准妈妈如果皮肤瘙痒，在洗澡时切忌水温过高，更不可洗澡次数太过频繁，要注意减少沐浴露香皂等各类清洁力强的沐浴用品的使用次数。避免使用粗糙的毛巾以及搓背球，可以换成柔软的毛巾擦洗肌肤，沐浴后要在全身涂抹保湿润肤露。

需要注意的是，孕中晚期有不少准妈妈腹部瘙痒是因为妊娠纹的出现所导致，建议从孕早期开始就要注意多摄入可以增强肌肤弹性的食物，还可使用橄榄油涂擦腹部，对于预防妊娠纹有很好的效果。

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