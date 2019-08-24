怎么给宝宝洗屁股？记住这几点

宝宝皮肤娇嫩，大小便后不及时清洗屁屁，受到刺激后很容易变红，甚至还可能会引发尿路感染。因此，宝宝大小便后要及时清理小屁屁。清理小屁屁也是有讲究的，宝妈们赶紧看过来：

清理小屁屁，掌握两个技巧

1.洗完后需要检查

宝妈清洗宝宝小屁屁后，应仔细检查宝宝的尿道口、会阴部以及肛门周围，看看有没有发红或是发炎情况，如果有要立即处理。给宝宝洗屁屁要用干净的水，宝宝洗手、洗脸、洗脚的水千万不要给宝宝洗屁屁，以免引发感染。

2.水温要合适

洗屁屁的水不要太烫，水温最好控制在36-37摄氏度，洗之前可以用手肘试试水温，感觉不烫手，再给宝宝洗。

女宝宝洗屁屁顺序

按照顺序擦拭

将宝宝两腿分开，先清洗宝宝肛门，然后再擦洗宝宝的腹部以及大腿。

重点部位好好清洗

跟男宝宝不同，宝妈在清洗女宝宝私处前，先用干净的棉签蘸着温水将分泌物擦干净。然后再清理宝宝私处，要从前往后，以免细菌进入宝宝私处。擦拭分泌物的棉签擦拭一次就要换一次。

男宝宝洗屁屁顺序

等待一会

把宝宝放在床上，撕开纸尿裤先等待一会，因为宝宝有可能还会尿尿。

轻轻擦拭肛门

将宝宝两腿分开，用湿纸巾或是蘸着温水的纱布轻轻擦洗宝宝肛门。

清理重点部位

先擦洗宝宝腹部，沿着大腿内部从里向外擦洗，然后再清洗阴囊下方。

给宝宝洗屁屁也有很大学问，此外，宝妈要经常给宝宝勤换纸尿裤，如此才能保证孩子的健康。

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