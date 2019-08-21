炎热季节，小家伙最怕这四件事，你都清楚吗？

如今虽然立秋，但气温还是居高不下，在照顾宝宝时，各位宝爸宝妈可要细心一些。要知道，在炎热季节，孩子最害怕以下这几件事：

1.皮肤发痒

宝宝好动，没一会身上就全是汗。如果不及时擦干宝宝身上的汗液，就很容易得痱子，瘙痒难受宝宝出汗后要及时擦干，保持皮肤干爽。需要注意的是，宝宝睡着后也容易出汗，宝妈也需要及时擦干。

2.睡眠质量不佳

很多宝宝会因为天气炎热感觉不舒服而睡不着，睡眠质量下降。而睡眠质量的好坏关系着宝宝成长发育。建议可以开启空调或是电风扇，帮助宝宝降温，这样宝宝更容易入睡。但不管是空调还是电风扇，都不要直接对着宝宝吹。空调风口可以朝上，电风扇则可以用摇头，另外要在宝宝肚子上盖上一条毛毯，以免孩子生病。如果是开空调，最好在房间放上一盆水或是加湿器，以确保房间湿度，室内温度要控制在26度左右。

3.天气炎热

对于大人而言，有很多消暑降温的方法，但对于宝宝而言方法就很少，因为宝宝抵抗力还比较弱。因此，在降温方法上，宝妈需要小心选择。可以给宝宝穿短袖连体衣，这样既不会伤害宝宝皮肤同时，也不会让宝宝着凉。

4.没有胃口

炎热季节，宝宝常会没有胃口，变得不想吃饭。但由于宝宝还处在生长发育阶段，食欲不佳将会影响身体健康。当宝宝没有胃口时，宝妈要想办法，比如变着花样做，给宝宝使用他们喜欢的卡通餐具，这样宝宝就能多吃一些。

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