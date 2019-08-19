英国空姐恐吓乘客：管不好娃就罚款100元！

据英国《镜报》报道，日前，英国易捷航空公司一名空姐的举动引发了争议，这名空姐恐吓乘客一家，扬言如果大人不能把孩子管好，将会被罚款100英镑（约合人民币850元）。

男童光脚站在座位上，空姐扬言要罚款

据悉，涉事飞机当时从法国飞往英国，而一名男童光脚站在座位上，空姐因为家长管束不利而生气。乘客路易莎•齐斯曼(Luisa Zissman)亲眼目睹了事发经过，她表示，这名空姐宣称要对这家人收取清洁费100英镑（约合850元人民币）。

露易莎觉得，空姐这样做是一种“威胁”，她说道：“空姐在和这家人沟通时，安全带标志并没有亮起。这家人的母语也不是英语，或者说不大会说英语，因此这就是一次威胁。”

她补充道：“那名男童大约只有两岁。当时他站在椅子上，看着坐在后排的亲人，没哭也没闹。”

航空公司道歉，表示目的是保证安全

易捷航空公司的发言人表示：“从视频中我们可以了解到，当时空乘人员是为了孩子的安全，才要求他站在地上或坐在座位上。另外，我们从来不会向乘客收取清洁费。如果空乘人员有所冒犯，我们对此深感抱歉。我们首要考虑的是乘客和机组成员的安全。”

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