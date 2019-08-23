这种男人真“硬核”：走老婆曾走的路，让她无路可走

最近微博上有一个热门话题叫“走女朋友的路，让她无路可走”，好奇心驱使下点进去看了看。这下好了，简直收获了快乐源泉，笑的我根本停不下来。

我们先来看下这样一段蜜汁对话：

猛一看以为是女生和男朋友撒娇，事实上却是反过来，这男生简直太可爱了，让人笑到头掉。

不知道众多女同胞们有没有在这个男生身上看到自己曾经的影子?哈哈!

这样的“硬核”男友还不止一位，下面这位男同胞也不甘示弱：

这位男同胞半夜跟女朋友腻歪的劲儿，真是实力选手!

有人说，谈恋爱的时候怎么腻歪都不过分，但结了婚生活立马变成一潭死水，哪还有这功夫儿女情长呢?

不不不，不是这样的，婚姻生活中那些鸡毛蒜皮的事儿，也是一出出的大戏啊~

前方戏精老公真香警告!

老公：老婆闲着在家居然不知道做点事儿，这么懒，惹我生气，离婚!

老公：难得出门约个会，本帅哥梳妆打扮下居然还要被催促？闲着没事干？那么多事不知道去做？

老公：出门穿个破洞裤还要被叨叨叨，你怎么不反省一下为什么这么久还不给我送花送小礼物……

老公：在大街上连手都不牵，简直太不珍惜我了，这日子太苦了……

很多女网友都表示很扎心。讲真，这些是不是女同胞们都爱和自家老公说的话？我仿佛已经能听见男同胞的心在流血，哈哈!

不止这些，不管是情侣还是夫妻，有一个问题，一旦女方问出来，那简直可以来来回回说上三天三夜！接下来这个关于“说爱我”的超搞笑视频仍由男同胞真情演绎，可真是深入灵魂啊!

哈哈，算了算了，每个家庭都有它可爱的模样，能演绎出上面这些段子的婚姻一定也是充满爱的吧。

都说，人的一生会遇见约3000万人，但能相爱的概率只有十万分之49。既然走到了一起，大家可要互相珍惜，互相包容，不断找寻属于两个人的相处方式，然后幸福的生活下去吧。

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