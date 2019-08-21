人贩子套路又升级！孩子被拐2小时，找到后差点没认出

每每看到孩子被拐新闻，评论一溜都是“死刑”，可以看出大家对于人贩子是多么深恶痛绝。不过虽然爸爸妈妈防范意识一直在加强，但是因为孩子的单纯，人贩子还是能找着法子偷走孩子。

女儿被拐走，找到时形象大变

前些日子，闺蜜带着女儿逛街，因为要试鞋子就把抱在手里的女儿放在身边，也就穿个鞋子的功夫，女儿就不见了。闺蜜鞋子都没来得及换，就找店家查监控，结果发现孩子是被一个陌生女人给抱走了。

闺蜜赶紧打电话报警，所幸在警察的帮助下，孩子2个小时就被找到了。在看到孩子的一瞬间，闺蜜差点没认出来，原本扎着双马尾辫子的女儿，现在竟然变成了寸头，身上的裙子也没了，变成了破旧的T恤和短裤。

经过警察的询问得知，孩子大变样都是人贩子的把戏，她知道家长会回来找，于是在得手后立马给孩子剃了头换了衣服。所幸闺蜜反应及时，而且为了给孩子变装耽搁了时间，孩子被成功找回。

随着时代的发展，人贩子的手法也越来越先进，而想要避免孩子被拐，就要先了解他们的拐卖伎俩：

1.在不少案件中，人贩子都是向孩子问路，并且以不认识为借口让孩子带路；或者是以带孩子出去玩为借口，骗走孩子；也可能是在人流多的时候，直接把孩子拽走。

2.高级点的人贩子，会给自己进行一些包装，比如伪装成爸爸妈妈的朋友、保姆、老师等等，获得孩子的信任后进行拐骗。更有甚者直接伪装成医生或护士，以检查为由抱走新生宝宝。

3.还有一部分是熟人作案，这类基本是在获得家长的信任后，以带孩子出去玩为借口拐走孩子。当然也有一些直接暴力抢夺，用武力或者迷药等方式带走孩子。

有这些特点的孩子，更容易被拐走

孩子被拐走的新闻有很多，只要仔细比较一下就会发现，其实人贩子也是有一定的选择性，拥有以下特点的孩子往往更容易成为他们的目标。

1.只有一个成人照顾的孩子

带过的孩子的都知道，孩子们不仅需求多，还很难控制自己的行为，一不留神就可能逃离大人的视线范围。所以如果是一个人带孩子，那么不仅非常累，还很难全程看着，稍一疏忽，孩子就可能自己走丢或者被人贩子带走。

2.在人群密集区域玩的孩子

人群密集区域容易冲散孩子和家长，而且更有利于人贩子隐藏和逃跑，所以在这些区域的孩子往往也是人贩子的主要目标。常见的人群密集区域有公园、超市、商场等等，带着孩子在这些区域时，一定要在多加注意，尽量别让孩子单独玩耍。

3.老人带的孩子

很多家庭里老人都非常乐意带孩子，但是因为年级偏大、精力有限，所以在照顾孩子的时候，难免有力不从心的情况，而孩子又比较好动，老人很可能因为体力不支而坐下休息，并且让孩子在旁边活动，相应的也就容易成为人贩子的目标。

4.带孩子时喜欢玩手机的

现如今手机不仅是通讯工具，更是娱乐设施，很多大人在外出带娃的时候，也忍不住刷会手机。而一旦全身心投入到手机，那么就会忽略对孩子的看管，人贩子也可能轻松把孩子带走。所以带着孩子出门，一定不能玩手机，即便是来了重要的电话，也要紧紧牵着孩子。

所以说，无论何时何地都不能忽视对孩子的看管，带着孩子出门的时候最好能有两个人以上的成人跟着；出门早外，少和陌生人聊天并且尽量不要玩手机，而是把注意力都放在孩子身上。

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