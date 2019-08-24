立秋之后，正是“造人”好时机，攻略收好！

立秋后，天气逐渐转凉，很多备孕夫妻都抓住这个时间积极备孕，下面育姐就给大家支招，让你心想事成：

立秋后备孕的好处

1.食物种类多样

为了孕育健康宝宝，夫妻在备孕期间需要补充各种营养元素，秋季又是收获的季节，各种蔬果上市，满足夫妻双方对营养的需求。而且孕早期，孕妈会有早孕反应，这时候的蔬果也可以给孕妈多种选择，补充营养。

2.气候宜人

立秋后，白天温度比较高，但是早晚却比较凉，人体感觉非常舒适，而且白天时间越来越短，夜晚时间越来越长，睡眠时间充足，这更能让女性孕育健康宝宝。

想要备孕成功，从这几点做起

1.保持心情愉快

很多夫妻备孕很长时间没有结果，精神压力比较大，这反而会影响受孕成功率。因此，备孕夫妻要保持心情愉快，不要给自己太大的压力。

2.做好孕前检查工作

备孕前夫妻双方需要保证身体健康，这样才能孕育健康宝宝。备孕检查就显得尤为重要，如果发现身体有不适，可以及时治疗，将身体调整到最佳状态。

3.营养均衡，补充叶酸

夫妻双方需要合理饮食，杜绝不良的生活饮食习惯，辛辣刺激性食物不要吃，多吃新鲜蔬果，均衡摄入营养。男性朋友可以适当吃些含锌的食物，保证精子活力，女性朋友及时补充叶酸，这可以预防胎儿大脑发育不全或是畸形。孕期孕妈可以继续食用富含叶酸的蔬菜，比如苋菜、菠菜、生菜，最好持续补充3个月。

4.积极锻炼，防寒保暖

备孕期间，夫妻双方需要积极锻炼，提高自身抵抗力。立秋过后，很容易生病感冒，因此，夫妻双方要做好防寒保暖工作。

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