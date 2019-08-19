蚊虫肆虐，教你几招“解救”娇嫩宝宝

夏季，蚊蝇肆虐，宝宝嫩嫩的肌肤上经常被蚊子叮出大大小小的包。这些红包异常瘙痒，很少有宝宝能忍得住，不去抓挠这些红包，最可怕的是抓挠还会引起皮肤感染。那么夏天宝宝被蚊虫叮咬，妈妈应该怎样做来帮助宝宝缓解呢？

最安全的止痒方法

不要忌讳激素类药膏

市面上有很多激素类药膏，一般使用2~3次，宝宝的红包就会消失。但是很多家长因为害怕这类药膏中的激素给宝宝造成刺激，所以都会拒绝给宝宝使用。实际上这些激素药膏，成分安全可靠的多，只要合理使用，不会给宝宝带来任何负面影响。

冰敷

被蚊虫叮咬后，如果家长发现红包，可以及时在红包处敷上湿纸巾或者是冰块，这样就可以帮助宝宝迅速止痒，记住每次时间在10~15分钟为宜，如果敷的时间过长，容易冻伤宝宝的肌肤。

涂抹炉甘石洗剂

宝宝身上长出痱子，很多家长会给宝宝在痱子处涂抹炉甘石洗剂来止痒，其实同样的道理，如果宝宝被蚊虫叮咬皮肤上出现红包一样可以涂抹炉甘石洗剂来止痒，但需要注意的是如果宝宝的皮肤红包处已经被抓挠破溃，那就不能再给宝宝涂抹炉甘石洗剂了。

最不安全的止痒神器

1.风油精

风油精的主要成分是薄荷脑、桉油、香油精、樟脑等等，这些成分当中每一种都是化学物质，虽然说涂在皮肤上之后会有凉凉的效果，用来止痒似乎也还不错，但是这些化学物质对宝宝皮肤的刺激也是不可小觑的，所以不建议使用风油精。

2.无比滴

和风油精相似，无比滴中也含有薄荷脑以及樟脑，这两种有毒性的物质用在宝宝身上，实在是让人不放心。现在市面上还有一种儿童版的无比滴，这一版本的虽然号称不含樟脑和薄荷脑，但是其中含有一种叫做“盐酸苯拉海明”的成分，这种成分同样不适用于两岁以下的宝宝。

3.花露水

花露水中的主要成分是酒精，冰片以及薄荷醇，使用花露水会对眼睛造成明显的刺激，其中的含有一定比例的酒精，因此花露水还是易燃物质，安全隐患较大。

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