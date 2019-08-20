暑假带孩子玩水，这个地方不要去！

暑假到了，很多家长会带着孩子去音乐喷泉玩水。但你知道吗？音乐喷泉有很大的安全隐患！一起来详细了解下：

音乐喷泉有哪些安全隐患？

1.不卫生

一般喷泉里面的水都是循环使用的；玩的人多了，水也就有污染。而且水里难免会有些杂物，时间久了，很容易滋生细菌，很不卫生。

2.易漏电

音乐喷泉是在通电的状态下运行的。喷泉下方有很多的电线，这些电线如果有破损就有可能漏电，导致意外发生。

3.易伤人

音乐喷泉都是定时喷水的，一个不经意间就会对孩子身体造成伤害。

孩子玩水怎么才能保证安全？

1.带孩子去水上乐园或是游泳池

家长可以在周末陪孩子去游泳池或是水上乐园，满足孩子玩水的欲望，而且这类区域一般都有救生员，设施也更为专业，相对来说比较安全。

2.不要去湖泊或者水库

家长要引导或是教育孩子，千万不要独自一人去湖泊或是水库这些水比较深的地方。

要知道，暑假是孩子溺水的高发期。因此，家长在平时要告诉孩子不要单独去水深的地方，不要去“野泳”。万一出现溺水情况，一定要大声呼救，千万不要慌张。孩子在玩水时，家长务必要陪护在旁边，这样才会更安全。

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