小区里的那些健身器材，真的有助于孩子长高吗？

想要通过后天努力让孩子长高，除了要均衡营养，提高睡眠质量和预防疾病之外，适量运动也是必不可少的因素。研究表明，经常参加体育锻炼的儿童比不参加锻炼的同龄人，平均要高出4-8厘米。

小区健身器材，并不利于孩子长个

为了从小增加孩子的运动量，家长总喜欢把他们带到小区的健身器材场地玩耍。可看看我们周围小区的健身设备，大多是以成人的标准，如“转腰器、荡板、太空漫步机、高低杠、腰背按摩器”等，只是用来活动胳膊腿或心肺功能。相反，如果一意孤行地给孩子们玩这种健身器材，掌握不好方法还会出现扭伤、夹伤、摔伤等安全隐患。

当然，家长想要帮助孩子长高个，增加户外运动量并没错，但玩成人健身器材对长个并没好处。即使是专为儿童设计的平衡木、滑滑梯、秋千等小型健身器材，也起不到拉伸作用。为避免误伤，建议儿童远离这些健身器材。

虽然常见的单双杠有拉伸脊椎和促进脊椎骨生长的效果，但因为型号太大无法让孩子正确使用。10岁以下的孩子在使用单杠或吊环时必须由成人看护，切勿在上面表演类似倒挂金钩、荡秋千等危险动作。

四项亲子运动，有助于幼儿长高高

既然孩子爱运动有助于长高，那就把他们放到小区的健身场所好了。生活中，还真是有不少家长这么做。其实并非所有的运动，都对孩子长高起到助力作用。想要通过运动促进孩子骨骼发育，家长们不妨试试这些项目。

1.跳跃运动

促进长高的运动主要是纵向跳跃，通过刺激四肢长骨的骨板达到目的。父母有时间的时候，可以带孩子到户外进行一些跑步或跳跃的活动，比如蹦床、跳皮筋、跳绳等。

当然也可以不借助外物，进行单脚或者双脚跳运动，只要活动姿势标准，每组10次左右，也可以起到促进长高作用。

2.亲子篮球

想要长高，还要选择跳跃性的运动比较好。亲子篮球有很多跳跃投篮的动作，可以刺激关节骨骼生长和肌肉拉伸。

经常和孩子进行一些排球、跳跃和投篮的活动，不但可以带动让肌肉骨骼充分拉伸舒展，还能训练孩子耐力、改善体型的作用。

3.杠上运动

其实不管是单杠、双杠还是吊环，只要能让宝宝的身体垂悬在空中，且每次坚持20-30秒左右，都能有助于拉伸脊椎。

宝宝做杠上运动，最好选择儿童专用运动器材，而且身体腾空时以脚尖着地最安全。如果小区没有孩子适宜高度的单双杠，家长可以帮助孩子双手够到横杆，不过切记要做好保护工作。

4.伸展体操

伸展体操，其实也可以叫做长高体操。对于想要长高的孩子来说，经常做一些肢体伸展类的体操也很有效果。比如踮起后脚跟，双臂往各个方向伸展，仰卧起坐、挺身跳、划船、腿部拉伸等运动。

以上说的这几种运动，都有助于孩子长高。不过不管哪种增高运动都要坚持做，要是三天打鱼两天晒网，那效果肯定也不尽如人意。

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