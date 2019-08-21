正确区分长高和长胖的营养，你给孩子补对了吗？

一说到孩子需要补充营养，很多家长都很有积极性。不仅每顿都是大鱼大肉，而且各种营养炖品也轮番上阵。不过有些食物对孩子补充营养并没好处，反而会出现发胖或性早熟的现象。

这些食物多吃，只会让孩子长胖

很多家长给宝宝补充营养的初衷，是为了让孩子体内营养均衡，长个大高个。但如果食物补充的不对，只会让孩子发胖。比如以下这些，就不适合孩子。

1.高热量食物

好像容易发胖的人，都偏爱高热量的食物。想想诱人的香肠、炸鸡、汉堡、甜甜圈、披萨、蛋糕……光闻着都让人口水直流。不过，即使这些高热量的食物再美味，也不能让宝宝多吃，否则会在体内转化为多余的脂肪，导致内分泌紊乱。

2.补品或保健品

总有些家长，觉得自家宝宝体质差容易生病，或者身高低于同龄宝宝，就会给他们买大量补品。什么冬虫夏草，黄芪、沙参这些大补类药膳，以及蚕蛹、鸡胚、胎盘、蜂王浆、牛初乳这些营养滋补品，对宝宝的身体一点好处都没有，反而会改变体内正常的分泌环境，导致身心发育不平衡。

3.反季节催熟食物

很多家长都以为“物以稀为贵”，经常会给孩子买一些反季节的食物。比如秋冬的草莓、西瓜、桃子、葡萄等，都是在促生长剂的帮助下才提早成熟，很容易导致孩子出现早熟现象。

4.含激素的食物

激素主要存在生物的血液之中，所以肉类食物中的含量也更多一些。很多速成鸡鸭都是用含有激素的饲料喂养，所以尤其是动物的内脏、鸭脖、鹅头等食物，建议孩子要少吃。

想要孩子长高，应该加强这些营养素

其实影响孩子长高的因素很多，除了父母遗传和跳跃类运动之外，科学补充营养也是非常重要的方法。都知道孩子生长发育快，新生代谢旺盛，只有科学摄入以下这些营养素，才有助于他们长个。

1.矿物质

孩子长个的过程，其实就是“拉长”骨骼的过程。一说到孩子长高需要补充的营养素，几乎所有的家长都知道要补钙。的确，钙、磷、镁等矿物质也是构成骨骼架构的主要元素，只有储量充足才能长个。

如果孩子体内缺少矿物质，不但会降低骨密度，还会影响生长发育，出现骨质疏松和不长个的现象。家长可以多给孩子摄入一些奶类、虾皮、蛋类、坚果、豆类、芝麻酱等含钙食物，以满足成长所需。

2.蛋白质

蛋白质是人体各种器官组织都不可或缺的重要构成要素，比如骨细胞的增生、肌肉组织、大脑组织、内脏、血液中的血红蛋白和凝血蛋白等。

想要孩子营养满足成长所需，足量的蛋白质也是补充的重点。生活中常吃的鱼虾、花生、瘦肉、蛋类等，都存在大量蛋白质。

3.维生素家族

维生素是一个庞大的家族，有维A、B族维生素、维C、维D等。可千万不要小看这小微量元素，它们对食物转换成能量、提高人体免疫功能、保护皮肤、牙齿、眼睛等起到重要作用。

尤其是维生素D，对孩子长高更起到功不可没的作用。可以通过调节钙、磷代谢，促进新生骨和软骨的钙化，使牙齿和骨骼正常发育。除了可以补充VD钙剂之外，通过摄取海产鱼类、蛋类、黄油等食物也能补充。

4.脂肪和脂肪酸

孩子光长身高，没有脂肪支撑也不健康。充足的脂肪不但能提供能量，还有利于孩子长个。很多家长担心孩子超重，于是限制他们的脂肪摄入量。其实只要孩子的体重不超过标准体重的25%，都可以正常摄入脂肪性食物，比如蛋糕、肉类、坚果、蛋类、豆类等。

当然，想要孩子长高光摄入以上这几种营养素是远远不够的。除了上面这些必须营养素之外，膳食纤维、钾、镁、铁、锌、烟酸、叶酸、胆碱等元素，也是孩子生长发育中不可缺少的组成部分。

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