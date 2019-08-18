给宝宝这么做早餐，可以提高免疫力！赶紧安排

可以说，早餐是一天中最重要的一餐，一顿营养又美味的早餐，能让孩子一上午都活力满满。营养丰富健康的早餐，不仅能为宝宝生长发育提供动力，对免疫力的提高也大有帮助！

健康早餐之能量篇

热能是维持生命的动力，因此早餐不仅要填饱肚子，还要能够为宝宝提充足的热能。妈妈们可以多给宝宝准备富含脂肪和蛋白质的食物，如猪肉、牛羊肉、鸡肉、鱼、虾等，都是提供热能的好食材。

宝宝肠胃娇弱，妈妈们可将食材做成粥，不仅能给宝宝补充能量，也更易于消化吸收。可能很多妈妈会说，早上时间那么紧张，一早起来做粥根本无法做到。这里建议妈妈们可以入手一台带预约功能的BB煲，晚上睡觉前，把食材备好放进锅里，再设置好时间，早上起来就有一锅热乎乎的营养粥可以随时食用啦！

健康早餐之营养均衡篇

想要宝宝健康不生病，营养自然不能掉线。均衡的营养是宝宝生长发育的强大助攻，鱼类、鸡蛋、牛奶、肉类、豆制品、蔬果等食物营养丰富，妈妈们也快快给宝宝安排上吧！

早餐是一天能量的保证，因此宝宝的早餐不仅要吃饱，还要确保营养丰富。例如，一个水果三明治+一杯热牛奶；一碗瘦肉粥+一个鸡蛋卷饼+几块水果；一块松糕+水果羹+白煮蛋。这些美味的早餐不仅制作简单，也能满足宝宝一上午的营养所需。

健康早餐之提高免疫力篇

想要宝宝健康少于生病，提高宝宝的免疫力也能远离病菌的侵扰。但是维生素摄入不足，很容易导致宝宝免疫力下降。因此宝宝的膳食中，富含维生素的各类蔬菜、水果也是必不可少的。

不过，有些宝宝对于水果并不是很友好，各种水果蔬菜通通不爱吃。那么，怎么样能让宝宝爱上水果蔬菜呢？

将水果、蔬菜放进破壁机里，榨成果汁后给宝宝喝就是一个不错的方法。食物经破壁机击碎后，营养可全部释放，颗粒也变小了，更有利于宝宝的消化吸收，维生素的吸收率也大大提高了。

冬天还可以将加工好的果蔬汁直接加热。有了暖暖的果蔬汁，妈妈再也不用担心宝宝维生素摄入不足啦！

这些营养丰富又能量满满的早餐食材，妈妈们赶紧给宝宝pick一波吧！

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