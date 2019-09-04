4岁孩子洗澡后中毒 原因令人意外

中毒事件在我们的生活中并不罕见，常见为食物中毒，但是说起洗澡中毒，那就令人有点丈二和尚摸不着头脑了。宝宝洗澡怎么会中毒呢？

4岁宝宝洗澡中毒，真相浮出水面

前段时间，澳洲一名妈妈发现自己4岁的宝宝情绪变化超大，还伴有失眠，由于这名宝宝之前已确诊自闭症，于是妈妈就以为是自闭症所导致的，给宝宝服用了治疗自闭症的药物。没想到宝宝在服药后，症状不仅没有减轻，反而更加严重，这时妈妈才慌了神，赶紧带宝宝去医院向医生求助。

经过医生诊治，发现宝宝是严重铅中毒，并判断是与家中用品有关。经过仔细排查和检验，终于找到了铅的来源——浴缸。这对母子现在住的房子建于上个世纪50年代，浴缸也是那时建好的，外层涂有一层瓷釉，而随着时间的推移，釉料慢慢磨损剥落，铅就会释放到水中。

宝宝年幼，在浴缸中洗澡时，难免会呛到一些水，铅就会进入体内从而引起铅中毒。铅中毒的早期症状不易分辨，比较常见的有发育迟缓、易怒、腹绞痛等症状，因此常被家长误判，延误治疗的时机，下面我们就来详细的了解一下铅中毒。

铅中毒的标准是什么？

我们所说的铅中毒，指的是儿童血液中含铅量大于或等于100μg/L的情况。当儿童铅中毒较为轻微时，由于医疗技术水平和设备的限制，往往难以诊断出来。而当铅中毒比较严重时，就会损坏儿童机体的各大器官，甚至会危及儿童的性命。铅中毒对儿童最常见的影响就是阻碍其正常的成长发育，导致发育迟缓。

铅中毒有哪些常见的原因？

浴缸釉料剥落导致铅中毒的情况并不常见，在生活中，儿童过量吸收铅导致铅中毒的原因主要有这几个。

1.通过肠道摄入

儿童摄入被铅污染的蔬菜、谷物或含有铅的饮用水时，都可能会出现铅中毒的症状。另外，不少孩子喜爱的爆米花、松花蛋等食物，其成分中也含有较多的铅，大量食用则有可能造成孩子铅中毒。对于母乳喂养的宝宝来说，如果妈妈体内的铅过量，那么也有可能通过乳汁导致宝宝铅中毒。

2.通过呼吸道摄入

汽车尾气中含有铅，在交通较为密集的区域，大量的汽车尾气排放会导致空气中的铅尘含量迅速增加，而铅尘一般聚集在离地面一米左右的空中，恰好与儿童的身高较为接近，因此容易被儿童吸收体内导致铅中毒。

雾霾是大气污染的典型代表之一，而大气污染的表现形式之一就是铅尘含量过高，因此雾霾里面也含有大量的铅尘。孩子在雾霾天出行，也有可能摄入过多铅而出现铅中毒的症状。

除此以外，一些爽身粉之类的儿童使用的粉末状物质中，也有一定量的铅。如果家长使用时，方法不当，就有可能造成宝宝吸入铅尘，引起铅中毒。

3.通过皮肤摄入

妈妈们使用的一些化妆品中也含有铅，婴儿也有可能通过肌肤接触而摄入铅。另外，为了防止皮肤干燥或在户外活动时，家长会给儿童使用乳霜，部分乳霜成分中也含有较高的铅，也有可能造成儿童铅中毒。

如何避免儿童铅中毒？

铅和我们的距离微乎其微，日常生活中随处可见，那么该如何避免儿童铅中毒呢？

①应从小培养儿童良好的行为规范，经常督促儿童洗手，特别是饭前便后，必须洗手。

②儿童谨慎食用松花皮蛋、爆米花等一类的含铅量相对比较高的食物，不可摄入过多。

③定期清扫家中，确保家里的清洁卫生。

④带儿童出门玩耍时，应当避开交通比较繁忙的路段，同时也要注意远离与铅作业有关的工厂。

⑤家长要确保儿童每天摄入一定量的钙、铁、锌等矿物质，预防铅中毒的同时，可以有效降低体内原铅对儿童的伤害。

⑥教导儿童不要随便将玩具放到嘴里面，玩具要定期清洗。

⑦如果儿童的父母是从事铅行业的工人，在回家之前一定要洗澡，确保不会把铅尘带入家中。

⑧家中使用燃煤的话，尽量让儿童远离，并且要尽可能多地开窗透气。

⑨部分地区的用来输送自来水的管道中含有较高的铅，每天开始使用自来水前，家长需要先把水龙头打开，保持3-5分钟的时间。放掉的这一部分自来水切不可以用来供日常使用，其中含有较高浓度的铅，可用来冲马桶。

⑩家长要督促儿童按时吃饭，可以有效降低儿童体内对铅的吸收量。

轻微的铅中毒不易被察觉，如果慢慢在体内堆积出现明显中毒症状时，有可能危及生命。因此在平常的生活中，家长们要多留心，一旦发现异常，及时带孩子去医院就诊，寻求医生的帮助。

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