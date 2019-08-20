新生儿必办的5个证件，少一个都很麻烦

好不容易卸了货，妈妈们都以为可以松了一口气，但其实这才是开始，麻烦的事情还多着呢~就比如宝宝出生后，有很多证件需要办好，如果爸爸妈妈们因为忙碌而疏忽，那么孩子将来看病、入学、出行等都将面临各种问题，尤其是下面这5个证件，漏了一个都超级麻烦~

出生证明

这个是宝宝的第一本证件，一般在宝宝出生后，就可以直接在医院办理。千万不要小看出生证哦，这是所有证件的起点，没有它其他的户口本、身份证、疫苗接种证等都不好办理，未来给孩子报名幼儿园小学也需要提供这个证件。

而且出生证明也非常有纪念意义，因为医院会把孩子详细的出生信息都标注在上面，比如出生时间、身高、体重等等。记得在办理出生证明前，提前给宝宝想好名字，这样可以省去很多麻烦。

户口本

一般在有了出生证明之后，就要给宝宝办理户口本了，因为如果一直不去办理，那么宝宝就是个黑户，而且如果没有户口本，后期有很多证件都没法办理的，所以说户口本也是越早办理越好。

在准备给宝宝办理户口本的时候，要带上夫妻双方的户口本、身份证、结婚证、出生证、准生证等证件，注意出门前一定要检查并带齐，否则来回折腾太麻烦了。

身份证

宝宝有了户口之后，身份证也要办起来，这样带孩子去一些需要身份证明的场合，就不需要把户口本带着，更加便捷。比如带娃办理医保卡的时候，有了身份证会方便不少；或者坐飞机的时候，身份证也是非重要的身份证明。

以前必须年满16岁才可以办理身份证，但现在宝宝一出生就可以办理，这个“知识点”爸爸妈妈们一定要更新。不过16岁前宝宝身份证有效期很短，一般只有5年，家长们需要定期更换哦~

接种证

相信妈妈们对于这个证也不会陌生，宝宝出生之后需要定期接种疫苗，而这个证则是记录宝宝需要接种的疫苗和接种时间。在办理该证的时候，妈妈要带上宝宝的出生证明、户口本、第一针乙肝、卡介苗的接种卡，然后去最近的接种单位办理。

切记这个证不仅关乎到孩子的健康，还是未来孩子上幼儿园的必备证件之一，所以一定要及时办理并且保存好。

医保卡

宝宝的医保卡也叫新生儿社会保障卡，现如今医保普及率很高，政策也越来越好，抚养宝宝的压力也小了不少。给宝宝办理医保卡需要带好他的身份证和复印件，通常在社区就能办理。

宝宝医保卡一定要趁早办理，最好在孩子出生三个月内办好，因为这样宝宝享受医保的待遇可以从出生那天开始算起，他们出生后做的检查或者治疗，都可以报销了。

切记，以上证件不仅要及时办理，还要保管好避免丢失，以免耽误孩子未来的入学和福利。而在五个证件照，尤其要收好出生证明和接种证，因为这两个证件不仅用途广泛，还特别难补办。

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