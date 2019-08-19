张歆艺想断奶复出，婆婆不高兴了，还好有个力挺她的老公

何时给宝宝断奶，是每个妈妈都要面对的问题。大部分家长也知道，母乳有奶粉不可替代的部分，条件允许的情况下，可以尽量久一些。

一般来说全职妈妈的选择余地就会比较大，而职场妈妈多少会受到工作的影响，有时不得不选择较早给孩子断奶。在最新一期的《做家务的男人》中，张歆艺袁弘一家，就此问题探讨一番，引发不少网友讨论。

张歆艺今年情人节喜得贵子。

她最近开始计划复出工作，准备在孩子6-8个月断奶。于是借着家宴之际，在席间向双方父母提出了自己的计划。

张歆艺的妈妈表示，只要孩子能吃能睡就没啥问题。

而袁弘的妈妈则不置可否。

张歆艺看婆婆不发表意见，于是问婆婆是不是对她复出工作有所顾虑，害怕照顾不到孙子。

袁弘妈妈说不存在什么顾虑。但是话锋一转，又说孩子有奶吃肯定更好。言下之意，无非还是不支持张歆艺现在断奶。

袁弘这时站出来，力挺妻子。表示母乳也不能一直吃。

（纠个错，有一说一母乳还是有营养的）

为了让婆婆安心，张歆艺又全盘拖出她和袁弘商量好的方案：两人轮流出去工作，家中始终留一人照顾孩子。

婆婆有些不理解，说还需要这样吗？还表示照顾孩子应该是妈妈的事情。言下之意就是希望张歆艺专心照顾孩子，暂时不要想复出的事情。让袁弘工作养家即可。

关于母亲的说法，袁弘再次站在了妻子这边，说道：身边很多明星夫妻朋友，经常都是一个人工作，时间一长就劳燕分飞了。一个家庭中一个人长期在外，自然感情会淡，也不利于亲子关系的培养。

网友们看了节目纷纷开始吐槽婆婆的带孩子靠女人的想法，并对袁弘对老婆的力挺赞赏有加。

随后的节目中，当张歆艺和袁弘单独在一起的时候，她还跟老公吐槽了女明星怀孕即失业的问题。

作为女演员怀孕意味着身材走样、生娃孩子还得照顾，工作要停滞相当长一段时间，演艺圈竞争压力大，对职业生涯的发展确实影响很大。

但张歆艺也是幸运的，至少袁弘能够理解她，支持她。愿意在婆婆面前为她说话。

大部分情况下，婆婆对媳妇的态度，完全取决于老公。这年头职场妈妈要面对事业与家庭的双重压力，如果再没有老公的支持，真的很容易陷入崩溃。产后抑郁15-30%的发病率可不是说着玩的。

嗯，其实爸爸们只要明白一条道理：照顾孩子，父亲与母亲拥有同等的义务。没有谁给你资格做一个甩手掌柜。在每个家庭中，爸爸和妈妈只有角色分工的不同，没有地位的高低之分，在孩子转瞬即逝的成长时光中付出爱和陪伴，父母的存在都至关重要。

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