北鼻屁股上的淤青是什么？是被打了吗？

生过宝宝的妈妈都会发现，宝宝的小屁屁上会出现一块淤青，就像是被人打了一样。前两天，邻居妈妈看到孩子屁股上的乌青，怀疑是老公打了孩子，夫妻两还吵了一架。那么宝宝屁股突然出现的淤青是什么？真的是被人打的吗？

宝宝屁股上的淤青是什么？

其实大部分宝宝，在刚出生的时候，身上就会有青色、咖啡色或者红色的斑块，这其中青色最为常见，一般来说青色斑块大多是太田痣、伊藤痣、蒙古斑，下面来详细分析一下。

首先是太田痣，颜色大多呈现灰青、蓝黑色，部分会偏紫色，颜色可深可浅，边界也与周围组织不同，大多出现在面部侧面；其次是伊藤痣，它其实属于太田痣，但是主要出现在肩部与上臂处；

最后就是蒙古斑，一般宝宝一出生就会有，虽然可能会出现在任何部位，但是大多出现在臀部、腰部和背部，斑块面积可大可小，颜色和太田痣类似呈灰青、蓝黑色，同时不会突出于皮肤，皮肤依然非常光滑。所以不难看出，宝宝屁股上出现的大多是蒙古斑。

而关于蒙古斑出现的原因，有很多奇葩的传说：

1.宝宝在投胎路上不积极，阎王爷看了生气就严刑拷打了一顿，于是宝宝或者背部就留下了印记。

2.有不少老人说这个印记是宝宝前世情缘未了，前世情人留下的标记，方便在下一世找到他。

3.看电视剧里，孩子出生的时候医生护士会打宝宝的屁股，这个就是被打出现的淤青块。

4.还有人觉得宝宝屁股血管丰富，而在子宫里容易受到挤压，屁股的血液循环会受到影响，于是就出现淤青。

前三条一看就是来搞笑的，而第四条看似有理有据，其实也是无稽之谈。之所以出现蒙古斑，是因为胚胎时黑素细胞从神经嵴到表皮移行期间停留在真皮深部，故又称真皮黑变病。

那么蒙古斑需要治疗吗？

虽然病名看起来很可怕，但其实疾病本身并没有太大危害，也不需要特殊治疗。一般来说蒙古斑会随着年龄逐渐消退，只不过有快有慢。有些宝宝半岁就会逐渐变淡，而大多数宝宝要到4-5岁才会有消退的情况。

当然也不排除有些宝宝是多发性症状，他们的蒙古斑往往要等到成年以后才会慢慢消退，不过因为不会对身体有什么不利影响，所以不需要进行治疗。若是实在觉得不美观，可以考虑做个激光治疗。

当然除了蒙古斑之外，宝宝身上还可能出现其他的斑块，比如鲜红斑痣、鲑鱼色斑等，不过这些都会随着他们的成长慢慢消退，所以妈妈们就当是成长中的小烦恼，不要过分担心啦。

Tip：估计有不少妈妈会疑问，为什么叫它蒙古斑，我们也不是蒙古人啊~这是因为国际上将人类遗传体质用人种来划分，黄色人种也被称为蒙古人种，而蒙古斑基本只出现在黄色人人种上，而且发病率极高，所以就被称为蒙古斑了。

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