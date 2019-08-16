BB多大能喝水？答案没那么绝对

“宝宝5个月了，现在我能直接喂水给宝宝喝吗？”这个问题的答案，不是简单的“可以”或者“不可以”。和所有成年人一样，婴儿为了生存当然也需要喝水，但是什么时候喝？怎么喝？这才是关键。

6个月是分水岭

其实，小婴儿不需要直接喂水，儿科医师一般也会这么建议你。6个月以前的婴儿是不需要额外喂水的，母乳和配方奶粉，除了营养物质之外，大部分都是水。婴儿通过母乳或者配方奶粉就能获取生存所需的水分，所以不需要额外喂水。反而对于这个阶段的宝宝来说，水会增加他们肠胃和内脏代谢的负担。

为什么6个月以下不需要喂水

为什么儿科医师会不让你额外喂水，其实是因为婴儿的胃很小很小，刚出生的小宝宝，一顿10ml-15ml奶就可以填满他们的胃，如果额外再喂水，很容易因为胃里太满而导致喂奶受影响。这时候的小宝宝，需要空出他们的胃来吸收他们所需要的营养。所以喂水是不太合适的。

出牙也是重要节点

一旦宝宝开始出牙了，那就需要一定的流体来滋润、清洁新出的牙齿。大多数宝宝，可能会在4-6个月时，出现第一颗牙齿，一般是下门牙的位置，这也是多数宝宝开始加辅食的时间。所以这个时候额外喂水，符合宝宝生长发育的需求。在此之前，都只要喂母乳或者配方奶就可以，不需要额外喂水。

宝宝发烧时如何喂水

还有一点值得注意，如果宝宝开始额外喂水之后，有发烧的情况时，水需要喂的更频繁一些，总量也需要多一点。孩子高烧的情况下，一般美国儿科医师会建议，额外给孩子补充电解质补充剂，这样可以保证孩子体内的电解质平衡。当然，除非医生这么建议，否则自己在家最好不要擅自决定喂的东西，一般温开水就可以了。

什么情况下需要喂水

1.刚吃过辅食、水果等，可以喂少量温开水漱漱口。

2.出牙后，晚上吃奶以后也需要喂一点点水来清洁口腔，以免影响新牙的萌出。

3.天气炎热或干燥时，尤其是带孩子外出游玩时，需要定时补水，切忌长时间不给孩子喝水。

4.孩子身体不适，如出现发烧、感冒等情况时，要经常喂水，少量多次。

给宝宝喂多少水合适

很多妈妈纠结，我是喂10毫升，还是20、30毫升？其实没必要纠结，一旦孩子出牙了或者吃辅食了，就可以额外补一点水分。具体喂多少可以参照孩子一顿奶吃多少，如一顿吃160毫升奶，喂10-30毫升都没关系。一般孩子喝足了也会松开奶瓶，不会当做母乳或配方奶那么吃的。家长喂水前可以稍微看下刻度，控制下量就可以，不要当母乳那么喝就可以。

给宝宝喂水的注意事项

1岁之前是孩子味觉发育的关键期，一般不建议父母用果汁替换温开水来喂，包括吃辅食，也不建议只喝果汁，尽量带果肉一起吃，避免孩子后面挑食。

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