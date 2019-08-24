顺利度过出牙期，这些生活细节最需要注意！

一般婴幼儿出牙期是在3个月到2岁之间，这之任意时间段出牙都是有可能的。不过，对于有出牙疼痛的宝宝来说，这就是一段难熬而且漫长的时间了。

宝宝的出牙时间

对于父母来说，孩子最开始冒出小牙齿时，爸爸妈妈可能会兴奋好几天，每天扒开小嘴唇看，毕竟这是个很大的里程碑。不过不少父母也会担心，我们家宝宝，这是出牙早了还是迟了？别担心，出牙早的宝宝可能在3个月一过就开始冒出白色的小尖尖，当然，这是比较早的情况。大多数宝宝，可能会在4-6个月时，出现第一颗牙齿，一般是下门牙的位置。4-6个月，这也是传统建议里孩子开始尝试添加辅食的时间。

但出牙这件事，对于每个孩子来说，都是个体意义大于普遍意义，其他孩子都长牙了，你们家还没长？你急得不行，其实很没必要。因为孩子有他自己的发育规律。其他孩子都没长牙，但你们家已经出了好几颗了，也没必要太着急。

早产儿出牙时间

还有一点要注意的事，一般早产儿出牙的时间，普遍要比足月儿要更迟一点。不过凡事看两面，这也意味着爸爸妈妈不用很早进入孩子出牙痛睡不着的阶段。

宝宝的出牙顺序

关于出牙的顺序，先门牙后恒磨牙，门牙冒出后，一般3-6个月，恒磨牙也会跟着出来。一直到孩子3岁左右，基本上就有一整口牙齿了。不过爸爸妈妈们要注意的是，孩子的出牙不适，很可能在冒出小牙前的1-2个月就有迹象了，比如口水增多，晚上哭闹睡觉不稳等等。

如何缓解宝贝的出牙疼痛？

家长可以从4个方面来做：

1.如果宝贝已经开始加辅食了，每次吃完东西，可以拿少量水漱口，避免牙齿被侵蚀而产生感染，因为这也是导致宝贝疼痛的一个主要原因。

2.另一方面，家里也可以准备一些婴幼儿专用的牙胶，磨牙饼干，给宝贝带着磨一磨，有助于出牙。

3.如果孩子出牙的疼痛感已经严重影响到睡眠了，那还是带宝贝去医院看下，有没有更好的缓解办法。

4.区分出牙疼痛和中耳感染。有时出牙疼痛和中耳感染的疼痛是很相似的，因为小宝宝无法告诉你哪里疼，所以家长还是要细心观察宝贝的日常，发现异常，及时处理。尤其是中耳感染，导致的疼痛更明显一点，会伴随发热。有时宝贝出牙也会伴有轻微热，但如果热度持续上升到高温，那就要及时就医了。

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