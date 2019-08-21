与你的宝宝亲肤接触吧！好处多到无法想象

许多孩子是在缺乏与父母的接触和情感参与的环境中长大，而没有得到足够的身体和情感关注的孩子在成长过程中更容易出现行为、情感和社会问题。这些趋势指向了婴儿期早期环境的持续影响以及大脑在这一时期所经历的变化。很多生物和环境因素影响着发育，在对儿童的科学研究中很难将它们分开，另一方面，研究人员发现，婴儿和父母之间多多进行肌肤接触对双方都有好处，可以加速孩子的发展和自我认知。

与婴儿亲肤接触的好处

尤其是在新生儿时期，与宝宝肌肤接触有助于让婴儿平静下来，他们会哭得更少，睡眠也更好。有一些研究表明，他们的大脑发育还会得到促进——可能是因为他们更平静，睡眠更好。

此外，对母亲也有好处哦~能舒缓压力。在头三个月里，婴儿对母亲更敏感，他们能认出他们的母亲，所以母亲和婴儿之间的关系开始变得亲密。

有一些有趣的研究表明，刚生完孩子的母亲，她们胸部的皮肤区域温度比身体其他部位高出一到两度，为新生儿创造了一个自然的温暖区域。它们有能力为婴儿调节体温——如果婴儿的体温下降，母亲的体温上升，如果婴儿的体温上升，母亲的体温下降。从分娩过程本身来看，母亲和婴儿之间似乎有某种联系。

亲肤接触时的身体变化

从母亲的角度来看，它可能释放催产素。在行为层面上，如果你的孩子更放松，睡得更好，那么母亲也会更放松。

婴儿喜欢被模仿

婴儿在很小的时候就学会了一件事，那就是他们的行为会影响他人的反应——他们感觉到自己是环境中的活跃分子。他们很容易从别人身上看到这一点，因为大人们对婴儿都会有反应。婴儿很快就会明白，他们的行为会得到一个可预测的反应——我微笑，妈妈也微笑。

有研究表明婴儿喜欢被模仿，我们与婴儿的互动与与同龄人的互动大不相同。我们倾向于以夸张的方式模仿他们的行为，这正是婴儿所需要的，这有助于他们了解自己的情感体验。

有些人说，婴儿在头几个小时内就能发现“你在模仿我”。如果母亲患有抑郁症，因此没有和孩子进行情感交流，那么这些孩子就无法“了解自己”。

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