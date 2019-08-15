新生儿有点咳嗽怎么办？试试这样做，让宝宝更快恢复

新生儿有点咳嗽怎么办？很多夫妻都是第一次当父母，遇到这种情况也不知道该怎么处理。别慌，育姐这就给大家分享一些好方法：

新生儿咳嗽，针对病因科学处理

1.呼吸道感染

如果是呼吸道感染引起的咳嗽，一般来说是会有白色黏痰，建议及时就诊。

2.环境干燥

新生儿肺部还没有发育完全，如果是在春秋冬季，那么天气干燥，宝宝很容易受到环境影响而咳嗽。这时候宝妈要注意室内加湿，保证孩子体内水分充足。

3.感冒

如果是普通感冒引起的咳嗽，则不要太过担心，做好护理工作，孩子一段时间后便能康复。但如果是流感导致，那么就要立即带宝宝去医院治疗。

4.冷空气刺激

新生儿呼吸道粘膜娇嫩，如果是突然遭到冷空气刺激，也很容易咳嗽。建议在秋冬季，出门时要给宝宝带上口罩，隔绝冷空气。

5.过敏

有些宝宝对花粉过敏，有些容易对宠物毛发过敏，这些都会导致宝宝咳嗽，家长要注意避免宝宝接触过敏原。

新生儿有点咳嗽怎么办？这些护理方法请收好

1.宝妈可以先测量下的宝宝体温，看看体温是否正常。建议家中常备一个体温计，最好不要是水银的，测量不方便，而且打破的话就比较危险。

2.观察宝宝是否有流鼻涕的情况。

3.如果新生儿既没发烧也没流涕，就不要太担心。有点咳嗽是正常现象，因为新生儿肺部有积液，通过咳嗽可以将积液排出。

4.孩子一百天之后，基本这种情况就会得到很大的缓解，但还是要仔细观察，不可马虎。

新生儿有点咳嗽怎么办？相信以上的解读让各位家长学到了很多。通常来说，新生儿有点咳嗽是正常的本能反应，无需太过担心，但如果是疾病引起的咳嗽，必要时请及时就医。

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