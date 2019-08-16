两个月宝宝发烧怎么办？快来get正确护理姿势

两个月宝宝发烧了，父母一定会很心疼，毕竟宝宝月龄还这么小。那么，两个月宝宝发烧怎么办？下面育姐就来教大家正确的护理姿势。

宝宝多少度算发烧

通常来说，健康宝宝的腋下体温在36℃-37℃之间。如果体温大于37.4℃就算发烧了。37.5℃-38.4℃是低烧，超过38.5℃就是高烧了。不过，宝宝的身体情况各异，要根据宝宝的体质而定。

如果测量宝宝的直肠温度，正常的基础体温范围是36.9℃-37.5℃之间。如果体温超出基础体温1℃以上，就可以认定是发烧了。其中，体温在38℃左右为低烧，体温在39℃以上为高烧。宝宝连续发烧超过2个星期，则被认为是长期发烧。

两个月宝宝发烧怎么办

两个月宝宝发烧后，大家可以通过以下这些方法帮助他降温退烧：

1.温水擦浴

解开孩子的衣服，用37℃的温热毛巾在他全身擦拭，可促使皮下血管扩张，从而加快散热。此外，皮肤上的水分蒸发后，也会吸收一些热量。

2.用退热贴

退热贴胶状物质里含有的水分汽化时会带走热量，比较安全，不会导致过分冷却。

3.脱掉过多衣物

宝宝四肢较热且全身有汗，说明需要及时散热，大家可让他脱去一些不必要的衣服。

5.服用退烧药

宝宝体温大于38.5℃时，大家可在医生指导下给宝宝服用退烧药水或者使用退烧栓剂。

6.及时送医救治

宝宝体温在38.5℃以上，服用退烧药后效果不理想，或者父母不知怎样处理时，应及时送医。

两个月宝宝发烧怎么办？看完以上内容，相信大家都有所了解。育姐最后还要提醒大家，母乳喂养有助于提高宝宝的免疫力，因此宝宝生病期间也要坚持给他喂母乳，这样才能让身体尽快恢复健康。

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