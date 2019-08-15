因饭菜太香，大象闯入民宅踩死女童

据《每日邮报》报道，近日印度一名女童遭大象袭击，不幸身亡。据了解，这头大象很可能是闻到了饭香，想要闯进女童家里。

大象闻到饭香冲向人家，将女孩踩死

据悉，此事件发生在东印度古姆拉的一个村庄。8月10日中午十二点半，11岁的女童Amrita Tirkey正和爸爸妈妈待在家中。突然，附近森林里的三头大象闯进了村庄，其中一头大象可能是闻到了Amrita 家的饭香，于是发起了袭击。

当大象想要冲破厨房一侧墙壁时，Amrita 的爸爸立即打开房门让家人逃跑。村庄里没有电，当时还在下大雨，Amrita 跑到了外面的小路上。之后大象发现了她，用鼻子将她卷了起来，狠狠扔在地上，将其踩死。

天黑看不清引发悲剧，受害家庭获政府资助

据村民们透露，当时女童是由于天黑看不清方向，反而跑向了大象，这才引发了悲剧。

事发后，印度林业部门向受害女童一家捐款2万卢比（约合人民币1704元），并表示将在接下来的两个月内再向他们捐赠38万卢比（约合人民币3.7万元）。

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