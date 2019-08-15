孕妈咪夏季生存指南，怕热的来取~

当孕妇碰到夏天，即使再乐观也会变得暴躁和不舒服。这里有一些简单快捷的解决方案，可以帮助你度过炎热的夏天哦~

穿棉质衣服

穿着由天然纤维（棉/麻）和合成纤维制成的衣服，可以很长一段时间保持身体凉爽，让你出汗和释放热量。浅色也能给你一个心理上的优势，让你吸收较少的太阳热射线。

戴帽子

当你在外面的时候，可以考虑戴一顶漂亮的软帽子作为夏季降温装备。除了不让阳光直射眼睛和脸外，宽边帽还能让你感觉凉爽，防止强烈的夏日阳光把头顶和头发晒热。

多喝水

怀孕时保持水分很有必要，但是当温度升高时，确保摄入足够的水则是一个挑战。你可以在水杯里放一片柠檬和一些薄荷叶，或者一些你最喜欢的夏季水果，以鼓励自己经常喝水，一片黄瓜浸泡在水中也很新鲜哦~

游泳

在夏日里，在游泳池、湖泊或海边找个时间游泳真的可以帮助你恢复好心情。除了给你一个降温的机会，水还可以减少小腿和脚的肿胀，给你一个温和运动的机会，并且给你一种轻松的感觉，因为浮力有助于减少怀孕的感觉。如果你不会游泳，就温水淋浴，水温可以稍稍调低一些，这有助于释放热量。

夜间安睡

在夜晚感到热不舒服的时候，你可以在床单和枕头上喷一点好闻的气味，比如在水中滴一滴安全的精油，如薰衣草，这样可以提供一种舒缓的微妙的气味，让你入睡。再穿着背心，舒适的短裤或内衣裤，这样你会睡得更好~

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