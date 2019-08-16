熊孩子又闹出事！看完《哪吒》竟高空抛剪刀

说起《哪吒》，相信大家都有被它刷屏，豆瓣评分高达8.8，票房更是屡破纪录，堪称“票房收割机”。电影中机智正义的哪吒给大家留下了深刻的印象，也鼓励着大家成为更好的自己。但是，总有一些熊孩子让人气得牙痒痒！

看完电影扔剪刀，险些酿成大祸

前两天，重庆市沙坪坝区联芳街道某小区里，居民正在散步，突然从楼上扔下来一堆杂物，有毛绒玩具，还有衣架。正当小区的工作人员赶来做清洁工作时，从天而降一把剪刀，就落在工作人员的脚边，险些闹出人命。这一幕不仅把工作人员吓出一身冷汗，在旁边议论此事的居民也都心有余悸，心惊气愤之余，大家选择了报警。

民警赶到现场后，经过勘查和走访，很快找到了高空抛物的熊孩子东东。东东父亲解释自己在休息，东东一个人在客厅玩耍，面对询问，东东也很快承认了剪刀等杂物是自己丢下去的。

当民警问到理由时，7岁的东东竟然说是因为之前看了《哪吒》，觉得哪吒的乾坤圈飞起来非常好看，于是就想把家里的东西扔出去，看看飞起来有没有乾坤圈那么好看。

这可真是“甩锅侠”，《哪吒》家中坐，锅从天上来。针对这件事，有网友留言评论说：

熊孩子屡教不改，高空抛物后果很严重

东东22楼高空抛剪刀的行为虽然十分错误，但好在没有造成人员伤亡的重大后果，民警教育之后，东东父亲也表示一定吸取教训，加强对孩子安全知识的教育。相比之下，前些日子往楼下扔灭火器的十岁男童，所造成的后果就严重得多。

7月2日，贵阳中铁国际城天筑苑1栋一名39岁女子遭遇高空抛物，被从楼上扔下的灭火器砸中头部，不幸离世。这名被砸的女子是两个孩子的母亲，老大刚刚高考完。事发时，这名女子带着小儿子在墙边晒土豆片，因此小儿子目睹了母亲被砸中死亡的全过程。眼看着最亲最爱的母亲死在自己眼前，我们无法得知这对孩子的心灵会造成多大的伤害，留下多深的阴影。

据调查，高空抛物的正是7楼的一名10岁男童，而且还不是初犯，仅以事发当天为例，致人死亡的那个灭火器已经是他当天所抛下的第二个灭火器了，大约半小时前，他就已经高空抛下过一个灭火器，所幸那时楼下无人。业主也反映，此栋楼高空抛物现象很常见，大家多次反映，却从未改善。

其实熊孩子高空抛物的事件又何止这一件两件，隔三岔五就有此类事件：

无数家庭的幸福因为高空抛物毁于一旦，留给他们的只有无尽的悲伤和愤怒。人命关天，却始终无法警醒熊孩子和熊父母。

如何教育孩子不要高空抛物

孩子生性活泼，对外界的一切都充满好奇，想亲自动手去探索，这无可厚非，但是绝不能以牺牲他人健康、漠视他人生命为前提，因此在平时的教育中，家长要注意这几点。

1.让孩子树立安全意识

不少孩子是没有安全意识的，他们甚至难以意识到自己所处的险境，更不用说考虑到自己的行为会对别人造成威胁了。

因此在平时的教育中，一定要给孩子树立安全意识，让孩子知道哪些行为是危险的，是绝对不可以做的。

2.让孩子明白高空抛物的后果

高空抛物的杀伤力很大，但是对孩子来说，他们并不一定清楚后果有多严重。针对这一点，家长们可以拿数据和图像说话，帮助孩子了解。

以一枚60g的鸡蛋为例，当它被从4楼扔下时，其杀伤力会令人鼓起肿包；当它被从18楼扔下时，其杀伤力可以令行人头骨破裂；而当它被从25楼扔下时，其杀伤力足以致人死亡。

又小又轻还易碎的鸡蛋杀伤力尚且如此之大，更何况是剪刀、灭火器这样的危险物品呢？

想要防止孩子高空抛物，就一定要让孩子明白，这种行为可能造成的严重后果。

3.给家里阳台安装防护网

不怕一万，就怕万一，为了防止熊孩子高空抛物，家长也可以选择在自家阳台安装防护网。既可以防止孩子不小心摔下阳台，也能防止熊孩子往阳台外抛杂物，一举两得。

家长们，高空抛物的后果十分严重，因此在生活中一定要警告孩子，明令禁止这样的行为。不要等到出事后，再想着甩锅影视。为人父母者，对孩子有着教育的职责，不可养而不教，危害社会。

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