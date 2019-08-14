宝宝半夜发烧39度怎么办？具体看这里

宝宝半夜发烧，父母自然很着急，往往会不知所措。但是要知道，在孩子高烧的时候如果不注重护理工作，很可能会引发其他疾病，因此大家要及时采取措施进行干预。下面，我们就来详细说说宝宝半夜发烧39度怎么办？

孩子发烧39度，属于高烧，尤其是对于6个月以下的宝宝来说，病情很容易发生变化，建议及时带宝宝去医院就诊。此外，还可以进行物理降温帮助孩子缓解病情。

1.通风散热

房间要通风换气，注意，不要给宝宝穿太多衣物，更不要让孩子裹被子，这样不利于散热。在夏季，可以开空调，温度调至27度左右。另外，要及时给孩子喝水或是果汁，以补充宝宝体内所缺失的水分。

2.脱掉过多的衣物

宝宝发烧后，倘若有全身出汗的现象，就要给宝宝脱掉过多的衣物，并及时将宝宝身上擦干。要知道衣服穿得太多，也很容易导致宝宝上火或是引发其他炎症。

3.温水擦浴

宝宝半夜发烧39度怎么办？家长可以用温水擦拭宝宝身体5-10分钟，这能很起到很好的降温效果。但千万不要用酒精擦拭，当然，也可以用退热贴来帮助降温。

4.保证宝宝睡眠充足

因为宝宝发烧，身体虚弱，保证充足睡眠就显得很重要。如果睡眠不足，身体各功能得不到休息，也不利于宝宝退烧，因此，家长要多让宝宝休息。

5.服用退烧药

如果物理降温效果不显著，建议在医生指导下给宝宝吃退烧药，帮助退烧。

宝宝半夜发烧39度怎么办？相信以上的内容可以帮到大家，注意，如果宝宝高温持续不退，需要立即去医院就医，别耽误治疗时间，以免引发其他疾病。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)