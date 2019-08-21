常吃虾皮、骨头汤能补钙？这些方法对孕妇没用！

很多妈妈都有过类似的经历，就是怀孕的时候总会有关节、骨盆疼痛，小腿抽筋，牙齿松动的情况，这其实都是因为孕期为了孕育宝宝体内钙消耗太多导致的，而针对这一问题最好的补救方法就是补钙。

孕期妈妈补钙大多是这两种方式：食补和钙剂。而关于食补，大家都有各自的方法，比如有些妈妈会喝大骨汤，有些则会吃虾皮，可是这些补钙方法并不好。

1.骨汤补钙不科学

相信有不少人都觉得，骨头的主要成分是钙，熬煮的时候钙肯定会化在汤里，这样喝汤就能补钙了，看起来有理有据，但其实都是谬论。有人做过相关检测，骨头汤中含钙量并不丰富，一般只有4mg/100ml，要知道普通自然水含量都在30-60mg/100ml，而且这些少得可怜的钙还是不易被人体吸收的游离钙。

更关键的是，在煲汤的过程中，难免会添加一些调味料，这就可能导致油盐超标。另外烧汤要多煮一段时间，这就导致汤里胆固醇、脂肪、嘌呤含量超高，因此孕妈妈喝多了不仅补不到钙，还可能因此而出现肥胖问题。

2.虾皮高钙但是咸

从数据上来看，虾皮的钙含量很高，每100g就有900mg的钙，甚至比牛奶还高。但是吃过虾皮的人都知道，虾皮有大量的盐，这就表示其口味特别重。少放一点可以当做调味，但是达不到补钙的目的，放多了有太咸，根本无法下口；而且虾皮本身也不好消化，钙很难被吸收利用。

孕妈妈在选择补钙食物的时候，不仅要关注其钙含量，还要注意钙的吸收率、利用率、转化率。而虾皮吸收难，口味重，所以也不是一个好的选择。

孕期补钙，吃这些事半功倍

1.奶类食物：比较推荐的是牛奶、羊奶、酸奶、奶酪等等，这类食物不仅含钙量高，还含有帮助钙吸收的维生素D和乳糖。不过需要注意的是，有些妈妈有乳糖不耐受，喝了牛奶容易出现胃肠胀气、腹泻问题，此时建议试试低糖酸奶或者无乳糖牛奶。

2.深色蔬菜：比如油菜、油麦菜、紫甘蓝等等，这类深色蔬菜不仅富含钙，还含有钾、镁、维生素K等微量元素，非常适合孕期的妈妈们。

3.豆制品：豆制品蛋白质丰富，含钙量高，同时也有提升钙利用率的钾、镁、维生素K等营养素，比较推荐的是豆腐、豆干等。

除了改善饮食，还要适当补钙剂

孕期妈妈对钙的需求量非常大，孕晚期每天需要1000mg，此时只靠食补就有点力不从心了，需要补充一些钙剂。那么孕妈妈选钙剂，有哪些需要留意的呢？

1.选择适合自己的

目前市面上的钙剂种类有很多，根据钙源可以细分为碳酸钙、乳酸钙、柠檬酸钙、葡萄糖酸钙等等，这其中柠檬酸钙和碳酸钙是最常见的，比较值得推荐的是柠檬酸钙。

这是因为柠檬酸钙的吸收率比较高，比碳酸钙高出24%，空腹服用更是高出27.2%。此外柠檬酸钙并不依赖胃酸，即便是胃酸比较少的孕妈妈也可以轻松吸收。而且柠檬酸钙空腹或者随餐吃都可以，而碳酸钙必须要随餐服用，并且还可能导致胃胀气。

2.要含有维生素D

钙的吸收少不了维生素D的帮助，虽然平常孕妈妈可以通过晒太阳来合成，但是长期晒太阳容易导致皮肤变黑，这对于爱美的妈妈们来说是没法接受的。所以说在购买钙剂的时候，最好要选择含有维生素D的产品，这样就不需要额外补充维生素D，非常方便。

3.选择大牌产品

市面上有一些小品牌的钙剂，为了节约成本，钙含量并没有达到包装上的标注量，而且安全性也没有保障。一般来说，名气越大，产品的质量越有保证，其可靠性、安全性也更高，孕妈妈可以选择此类产品。

Tip：在夜晚睡觉时，体内激素分泌水平上升，血钙水平降低，这也是为什么晚上容易出现抽筋问题。所以建议在睡前2-3小时左右进行补钙，这样可以提高夜晚血钙浓度，减少抽筋现象。

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