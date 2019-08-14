近视毁气质！7种食物，让孩子吃出明亮双眼~

现如今，近视的孩子越来越多，如果你想要让孩子拥有明亮的双眼，首先你需要为他保持均衡健康的饮食，这将有助于孩子降低患上眼睛疾病的风险。我们一起来看看哪些饮食对孩子的眼睛有利：

1.鱼

鱼，尤其是鲑鱼，可以作为一种很好的食物，有助于眼睛健康。鲑鱼和其他鱼类含有ω-3脂肪酸，这些都是“健康”脂肪。研究发现，ω-3脂肪酸有助于视觉发育和眼睛后部视网膜的健康，它们还可以帮助防止眼睛干燥。

2.鸡蛋

鸡蛋是一种很好的食物，可以让眼睛健康。蛋黄含有维生素A、叶黄素、玉米黄质和锌，这些都对眼睛健康至关重要。维生素A保护角膜；叶黄素和玉米黄质降低了严重眼部疾病（如年龄相关性黄斑变性和白内障）的发病率；锌有助于视网膜的健康，锌也有助于眼睛在夜间看到。

3.杏仁

杏仁和其他坚果和种子一样，通常对眼睛健康有益。杏仁含有维生素E，而定期摄入维生素E有助于预防老年性黄斑变性和白内障。

4.乳制品

牛奶和酸奶等乳制品对眼睛有好处，它们含有维生素A和矿物质锌。维生素A保护角膜，而锌有助于将维生素从肝脏带到眼睛。锌存在于整个眼睛中，特别是视网膜和脉络膜。这种重要的矿物质有助于夜视和白内障的预防。而以草食奶牛为原料的奶制品则给眼睛提供了最大的好处。

5.胡萝卜

胡萝卜是众所周知的有利于眼睛健康的好食材。像蛋黄一样，胡萝卜含有维生素A和β-胡萝卜素，而维生素A和β-胡萝卜素有助于眼睛表面，也有助于预防眼部感染和其他严重的眼部疾病。

6.羽衣甘蓝

羽衣甘蓝被许多人称为超级食品，因为它含有许多重要的维生素、营养素和矿物质。它对眼睛健康非常有益。羽衣甘蓝含有抗氧化剂叶黄素和玉米黄质，也存在于鸡蛋和其他食物中。这些营养素可能有助于预防严重的眼部疾病，如年龄相关性黄斑变性和白内障。

7.橙子

橙子和其他柑橘类水果含有维生素C，这是眼睛健康的关键。维生素主要存在于新鲜水果和蔬菜中，有助于眼睛血管的健康。它能对抗白内障的发展，并结合其他维生素和营养素，使老年性黄斑变性。

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