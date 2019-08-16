父母学霸孩子居然是学渣，网友：怀疑抱错了！

智商、长相是由先天还是后天决定的？答案就是2者共同发生作用。当然了，根据相关科学研究证实，基因的影响力更大。

但这个基因啊，并非从父母那等量遗传，而是存在一个很奇妙的概率组合。

先来看看智商吧。比如2个学霸说不定有个学渣孩子。《小欢喜》里，海清就被经常学渣儿子气炸!

对此，学霸父母难以接受，然后便有了在医院抱错孩子回家的大胆想法，怀疑孩子不是亲生的了!下面是来自一群学霸父母的吐槽：

难怪有网友感慨，生养孩子学习好坏全凭运气。这方面运气不好的家长们也别太悲观。这年头，已经有很多研究揭示了这么一个道理：人类的智能是多元的，学习如何再具体点就是考试成绩怎样并不能确定孩子的全部能力。再说，孩子未来人生幸福与否，和成绩也不是绝对相关呀~所以，无论孩子考多少分，都要继续战斗下来，毕竟是亲生的!

而长相呢？这个也很不好说。比如章子怡，曾在综艺节目《妻子的浪漫旅行》爆料，自己刚看到刚出生的女儿时，内心的OS是“抱错了吧!”

醒醒当时不是还小嘛~你看她现在长大点长开了，很漂酿。

还有参加过《爸爸去哪儿》曹格女儿Grace，以前被有些人嘲讽太丑(明明超级可爱，萌萌哒~)。

而如今Grace“女大十八变”，还上了热搜。

但是咧，不是每个孩子长相都会逆袭。对此，不少人也感到很无力。

也有网友吐槽自己的长相。

专挑优点长，也是蛮幸运的。

颜值高低，这都是命啊~如果颜值不是很高，那咱们就让气质取胜吧。

各位你曾经有过怀疑孩子不是亲生的瞬间吗？

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