1岁娃误食乐高小零件，宝妈却被送医急救……快get救命法!

最近，达妈听说了一件“匪夷所思”的事情。一岁女儿误吞一个乐高小零件，结果妈妈却住进了医院。这到底怎么回事呢?

宝妈吸出女儿喉中的乐高

原来啊，是宝妈一时心急做错了事。事发当日，徐女士（化姓）在家看电视，1岁的女儿咚咚在一旁玩洋娃娃。突然，徐女士发现咚咚发出“额额额……”的奇怪声响。她注意一看，发现咚咚真把一个乐高小零件往嘴里塞。见状，徐女士立即起身跑向咚咚，但为时已晚，那个小零件已经卡在了咚咚的喉咙入口处。

徐女士是又怕又急，用手抠没抠出来，想赶紧把乐高拿出来，但又担心吓到孩子。很快，她想到自己每次亲女儿时都会把孩子逗笑，便想着用嘴对嘴的方法把小零件吸出来。然而，由于小零件上沾上了唾液，而且卡在了口腔深处，徐女士几次尝试未果。

眼看小零件往里跑，心焦焦的徐女士来不及多想，使劲儿用嘴巴一吸。没想到由于用力过猛，小零件从咚咚的口腔深处出来后又顺着气流进入了她的气道。徐女士立即就医，到达医院时已经出现咳嗽及呼吸困难的症状。

乐高卡进妈妈气管内

经CT检查，医生在徐女士的气管处发现乐高的小零件一枚。

据医生介绍，通常异物入腔，只要找准位置将其夹出即可。但徐女士情况比较特殊，误吸的乐高小零件呈T字型，长脚部位有刚好卡在气管内部夹缝出。这处空间狭小，利用支气管镜很难找到T型玩具的三角稳定点。再加上气管内的各种分泌物相当于给小零件加了“润滑剂”，传统的手术难以开展。

之后，医生们多番讨论研究决定，先用网套从喉咙进入气管，用“半套式”的方法拉动小零件，待其松动后立即用支气管镜夹出。最终，徐女士得救了，意外吸入的小零件被成功取出。而且，小零件并没有对她的气管造成损伤。

儿童异物卡喉意外频发

事实上，误吞异物不是个例，而且很可能造成非常严重的后果。

2019年5月20日，上海某郊区一宝妈给1岁女儿喂饭，有胡萝卜粒、玉米粒等。不料刚刚咯咯笑的女儿突然脸色发紫，妈妈赶紧用手抠，奶奶跑过来拍背。然而这些都是徒劳……

2019年3月29日，湖南浏阳一幼儿园内一4岁男童吃饭时遭遇异物卡喉，在场的老师没有及时察觉，最终不幸身亡。

2019年5月22日，江苏扬州一奶奶给7个月婴儿喂葡萄，后者不幸噎死。

……

近年来，孩子误吞硬币、玩具、戒指等事件频发，希望大家都能提高警惕。在做好监护的同时，大家有必要学些一些正确的急救措施，否则很可能像徐女士一样误伤自己。那么，儿童及成人出现意外卡喉、噎食时应该怎样处理才正确?

当然是【海姆立克急救法】。关键时能救命!

图文没看懂?不怕，视频来示范!

遇到有人异物卡喉、噎食时，记得要这么做!最后提醒大家，海姆立克急救法只是紧急处理措施，保险起见，不管异物是否排出都要去医院检查一下!

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