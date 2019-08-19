孩子挠屁股，可能是一疾病信号，千万要重视！

孩子的健康离不开做父母的悉心呵护。平时呢，我们可一定要多留意孩子的一些身体细节，以便及时发现并处理问题。

3岁幼儿频繁挠屁股，竟是蛲虫作祟

最近，宝妈小C发现自家3岁的儿子总爱用小手爱挠屁屁，很是纳闷。

刚开始，小C以为儿子不讲卫生，就教育他“宝宝乖啊，屁屁不可以用手挠，这样很不卫生的。”然而第二天第三天，她发现儿子还老是挠屁屁，而且夜里也有点睡不安稳，就感觉事情不太对。于是小C叫来儿子问他为什么要挠屁屁，没想到儿子竟然说“屁屁痒，还疼。”

这下，小C有些紧张，一查看发现儿子屁屁红红的，还有些小白点，立即带儿子去了医院。经过检查，在小C儿子的屁屁处找到了蛲虫成虫以及大量虫卵，原来这是得了蛲虫病。这是一种寄生虫病，易感者为儿童，一般寄生在肠道内。传播途径是肛门-手-口，蛲虫卵可以通过被感染者的手、玩具、食物、衣物等传播。

医生介绍，夏季是幼儿蛲虫感染高发期。一般只要家长发现自己孩子突然开始经常性挠屁股，基本上就是得了这病。医生还强调，家长千万不要小看这些小米虫，如果不及时处理虫卵会蔓延至整个肛门，造成很严重的后果。小C发现还算及时，儿子没什么大问题，不用怎么受罪。

蛲虫病的预防

其实，想要预防蛲虫病不是很难，大家可以从以下这几个方面入手：

1. 生活习惯方面

☛ 保持宝宝自身的卫生

肛门、手、口这3个部位要特别注意。定期修剪指甲，饭前便后勤洗手是最基本的要求。另外，注意不要让孩子随便把手放进嘴里。要知道，小孩子喜欢东摸摸西摸摸，即便清洁得再干净，也总有家长看不到的时候。家长要引导孩子养成良好的卫生习惯。

对了，天气热给孩子洗澡可以稍微勤快点，肛门每天都要清洗。

☛ 做好宝宝周围物品的清洁工作

宝宝最经常接触的就是玩具了。由于他们平时玩的时候喜欢把玩具扔来扔去，很容易接触一些细菌。再加上宝宝喜欢咬玩具、把手放进嘴巴里，这么一来容易感染寄生虫病。建议大家定期给玩具消毒，为孩子创造一个安全的玩耍玩具。

另外，宝宝的内衣裤、袜子应分开清洗，避免造成细菌感染。被褥也要经常清洗，并在太阳底下暴晒杀菌消毒，把蛲虫病扼杀在摇篮里。

2. 注意宝宝平时的饮食卫生

对于宝宝入口的食物，大家一定要小心，以防“病从口入”。在宝宝吃之前，应先清洗干净，经过高温消毒。可不要让他们有机会饮自来水，或吃未熟蔬肉类，以免感染寄生虫病。

最后再次提醒大家，如果宝宝老是挠屁屁，或因为“屁屁痒”哭闹不止，很可能是蛲虫在作祟，可要及时带其就医哦~

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