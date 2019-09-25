孩子眼睛进异物非小事，处理不好会有大问题！

眼睛是心灵的窗口，但它同时也非常脆弱。一旦出了意外，没正确处理那问题就大条了。

01

一提到女儿的眼睛，西西妈至今还是十分懊悔、自责。事发时，西西正在吃饼干，一边吃一边跑跑跳跳闹腾。突然她一个不小心撞到墙上，手里饼干好巧不巧撞到了眼珠子上。

听见女儿嚎啕大哭，西西妈赶紧跑过去问怎么了。西西揉着眼睛哭诉之后，西西妈便以为饼干碎跑进女儿眼睛里去了，就用清水给她冲洗。

然而，西西疼得眼都睁不开。西西妈不敢耽误，带着女儿去了附近的小诊所。但小诊所的医生只是说，西西眼里有异物，让她多擦擦眼睛，异物说不定就出来了。可是，西西一直哭得厉害，直呼痛。西西妈这才觉得事情不太对，立即带女儿去了专科医院。

万万没想到，专科医院医生检查后的说法和小诊所医生以为的完全不一样！原来，饼干碰到西西眼睛时，将她黑眼珠的膜给划破了！所谓的“异物”其实是破掉的那块膜。

得知西西妈用水给女儿冲洗过眼睛，医生特别生气。这是因为西西这种情况本来没什么大事，但一用水冲洗很容易引起发炎。之后，医生叮嘱西西妈，如果西西用药后眼睛还是发炎就赶紧去医院，回去后千万别让眼睛碰水，也不要揉眼睛。

02

东东的眼睛最近也出了事。和西西不同，他是错把502胶当成眼药水滴进眼睛里……

当时，东东爸爸用完502胶随手放在桌上被东东看到了。他非常好奇，拿起来看误以为是眼药水，加上平时常会看到爸爸妈妈滴眼药水，便将胶水举过眼睛缓缓地滴下来。

东东妈妈刚好从卧室出来看到了这一幕，立即冲过去夺下儿子手里的502胶。接着迅速拉着他到洗水间，用清水给他冲洗眼睛，然后又用从冰箱取出的冷牛奶冲洗。等东东眼睛没那么难受后，东东妈妈赶紧带儿子就医。

到了医院后，医生用工具细致得将东东眼睛上粘住的胶水一点点处理干净，又给他滴了点抗生素眼药水。至此，东东的眼睛才算脱离了危险。

医生表示，幸好东东只滴了一滴胶水进眼，而且东东妈妈处理很机智且及时，否则后果不堪设想。要知道，502胶除了粘性很大，还含有剧毒成分，腐蚀性很强，一旦进入眼睛没有及时处理，会对眼睛造成一定的腐蚀损伤。

03

如果孩子不小心把东西弄到皮肤上或眼睛里，大家处理姿势一定要对，如此才能减少伤害。

1. 不要让孩子用手揉

如果是饼干碎之类的硬物进了孩子眼睛，用手乱揉可能会划伤眼珠，让情况更严重。如果眼珠已经被划伤，更不能乱揉眼睛，以免感染手上的细菌。

而如果是胶水进眼，也千万不能乱揉，否则会使胶水扩散，伤害角膜。

2. 及时清洗

如果是胶水粘在皮肤或眼睛上，那么用清水或生理盐水冲洗均可。要是条件允许，可用植物油或冷牛奶来帮助润滑，阻止胶水快速粘附到皮肤或眼球上。

如果是强碱、强酸、石灰等这些物质，那么我们首先要做的是先用棉签把东西拨出来，再用清水不停冲洗≥15分钟。

但如果不确定什么东西进了孩子眼睛，那么不建议用清水冲洗。大家可以用缓解眼疲劳的眼药水来冲洗，防止眼睛感染。

3. 马上去看医生

保险起见，在紧急处理后最好及时把孩子送医，接受医生检查，以免错过最佳的治疗期。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)