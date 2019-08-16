让BB变得更聪明，胎教别犯这些错！

胎教，对于准妈妈们来说并不陌生。俗话说“胎教做得早，宝宝发育好”。为了让宝宝不输在起跑线上，一怀孕，胎教就被很多准爸妈提上了日程，每天积极给肚子里的宝宝进行胎教。

固然，科学的胎教能够促进宝宝的生长发育，但不当的胎教却会适得其反，给胎宝宝造成伤害。今天，育姐就给大家盘点下准妈妈胎教常犯的一些错误，快来看看你中招了没？

错误1：胎教越早开始越好

很多准爸妈秉持着凡事要趁早的原则，胎教自然也是越早开始越好。事实上，在胎儿还没有足够的认知和记忆力的阶段进行胎教，不仅起不到积极的作用，还会打扰胎儿的睡眠，影响他们的生长发育。怀孕后16周，胎宝宝已经慢慢具备了听力，这时是开始胎教的最佳时间。

错误2：胎教音乐越多越好

音乐可以激发人不同的情绪，如快节奏的音乐会让胎宝宝产生紧张情绪；音域过高的音乐，则会刺激胎宝宝尚未发育成熟的脑部神经。因此，准妈妈们应选择听一些优美、舒缓、愉快的音乐。例如，节奏舒缓、意境优美的莫扎特音乐就是深受全世界准妈妈喜爱的胎教音乐。

错误3：耳机直接放在肚子上听音乐

有些准妈妈在做胎教时，为了让宝宝零距离聆听音乐，会将耳机直接放在肚子上，这样的做法是不可取的。孕期6~8个月是胎宝宝听觉系统日趋完善的重要阶段，耳内的纤维极为娇嫩，如果直接将耳机放在肚子上，高频声波直接进入母体，很容易损伤胎宝宝的隔膜。

准妈妈听音乐时，音响设备最好距离2米左右，声音分贝不宜超过55分贝。

错误4：胎教可以随时进行

胎教的时间也有讲究，不是想做就做。准妈妈可注意观察胎宝宝的活动时间，在胎宝宝比较活跃的时间进行胎教，胎教时间10~20分钟为宜。其次，每日胎教最好选择固定时间，让胎宝宝养成良好的生活作息。

错误5：胎教要有情感交融

准爸妈们在做胎教时，应完全投入，和胎宝宝有所互动，告诉TA此刻爸爸、妈妈在做什么。千万不要把胎教当作一项任务来完成，也不能敷衍了事，要与胎宝宝共同体验，与宝宝产生共鸣。

温馨提示

准妈妈的心情也会对胎宝宝产生重要影响，如果准妈妈心情不好，这种负面情绪也会传染给宝宝。因此，准妈妈经常保持愉悦心情，宝宝也会更聪明健康哦~

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