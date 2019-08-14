波兰小镇十二年只生女孩，市长准备大礼鼓励生男娃

据欧联网援引欧联通讯社报道，波兰一个小镇12年来一直没有男婴出生，性别比例处于严重失衡状态。当地政府和居民对此很是苦恼，但始终没有找到原因。该现象也引起了遗传学家的注意，准备展开深入调查找出真相。

小镇12年不生男婴，市长急了生了有奖

这座名叫“Miejsce Odrzańskie”的小镇，位于波兰波兰奥波莱省肯杰任科兹莱县，当地居民们都感到十分不解，为什么十几年来没有一个男孩出生？

市长认为有必要鼓励夫妻努力生男孩，为此政府准备了丰厚的奖励。市长表示，具体的奖励细节暂时得保密，但可以保证这份大礼很有吸引力。

该镇的消防队负责人表示，整个消防队的成员基本都是女性组成。小镇最后一次有男宝出生，好像是12年前的事。

只生女婴原因未知，遗传学教授展开调查

据悉，Miejsce Odrzańskie小镇大约有300名居民，但几乎都是女性。没人知道为何这个镇子的人只能生出女孩。以前也有外地男子和本地女子结婚，结果还是生出两名女婴。

波兰华沙大学遗传系教授拉法尔普瓦斯基对这个神奇的“女儿村”很感兴趣，专门前往当地展开调查。普瓦斯基表示，首先他要了解当地居民之间有没有共同的血缘关系，即便是久远的祖辈关系也有可能产生影响。然后他会和父母和孩子面谈，对生活环境进行走访调查，希望可以发有所发现。

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