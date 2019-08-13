爸爸面临心碎选择：连体孩子若分离，只能救一个

据英国《镜报》 报道，塞内加尔一名父亲面临一个艰难选择：年仅3岁的连体女儿若是要接受分离手术，只能救活一个。

爸爸带连体女儿去英国求医，只能救活一个

据悉，这名爸爸名叫伊布拉希马·恩迪亚伊(Ibrahima Ndiaye)，现年50岁。两年多前，他带着连体女儿来英国儿童医院求医，希望医疗专家可以救救她们。

如今，这位爸爸需要面对一个令人心碎的痛苦选择：如果想要救女儿们，只能牺牲一人作为代价，才能让另一个人得以可以存活。

面临艰难选择，爸爸难以决定

据了解，连体双胞胎姐妹分别叫做马里姆( Marieme )和恩迪耶(Ndeye )。她们拥有独立的大脑、心脏和肺，但共用一个消化系统、肝脏、膀胱和三个肾脏。由于心脏十分虚弱，马里姆的预期寿命很短，而一旦马里姆出现意外，恩迪耶也会因此失去生命。

爸爸伊布拉希马现在非常纠结，如果让女儿们接受分离手术，其中一个孩子将会离去。他这样表示：“面对这种情况，只能顺心而为。无论结果如何，都让人无比心痛。情况有多么复杂，后果就有多么严重。”

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