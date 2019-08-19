注意：家长常做这4件事，孩子越来越矮！

不少家长对于孩子的身高都非常执着，前几年甚至还有过断骨重接的增高手术。当然这个手术并没有得到太多家长的支持，大多数父母还是选择补充营养的方式来帮助孩子长高。但是有些家长却用错了方法，经常增高不成，反而越来越矮。

1.只看营养不看吸收

有不少家长觉得，想要让孩子长高就要确保充足的营养，于是就疯狂地给他们吃营养丰富的食物，甚至还用上了营养品。但是他们忽略了，营养丰富不代表吸收了。

大鱼大肉营养丰富，但是不一定都适合孩子，他们的饮食需要合理搭配，最好能保证每天食物种类在20种以上，一周要吃两次粗粮。另外对于宝宝来说，油条、包子过于油腻，所以早餐建议煲一些粥，煮个鸡蛋等等，吃得过于油腻会影响孩子的肠胃健康，时间久了必然会影响到消化吸收能力。

2.运动量过少

现在有很多孩子一旦休息下来，就抱着电子产品，而家长为了得到休息往往也默认了孩子的行为，结果就上瘾了。吃饭的时候要看，休息的时候也要看，活动量越来越少，基本也不下楼。这种习惯不仅对视力有影响，身体素质也每况愈下，而且如果长期接触不到太阳，那么体内维生素D的合成量将大幅降低，相应的钙吸收也成了问题，身高发育欠佳。

3.睡得晚起得早

生长激素分泌高峰期是在夜里，并且只有在睡眠时才会大量分泌。然而现在有很多家庭，爸爸妈妈都习惯熬夜，孩子也会有样学样，11点还不肯睡觉，生长激素分泌受制。针对这种情况，一定要及时调整孩子的睡眠习惯，每天9点上床，10点前睡着，只有保证了孩子的睡眠时间和质量，他们才能长高高。

4.食用激素类食物

在给孩子准备食物的时候，没有注意挑选原材料，购置了含有过量激素的食物，这很可能导致孩子提前发育，在幼儿园或者是小学阶段就出现性特征，虽然这种情况会让孩子在幼年时期身高高于同龄人，但是这种提前发育也会让孩子的成长提前终止，最终身高也达不到正常水平。所以一定不要让孩子吃含激素类的食物，比如炸鸡、反季水果、功能性饮料等等，避免孩子提前发育。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)