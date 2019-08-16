爱说这些话的爸爸，都是“垃圾”，太坑娃了~

相信有不少家庭都会有类似的情况，孩子一回家永远喊的是“妈妈，我回来了”“妈妈，今天吃什么？”“妈妈，我的裤头放哪了？”……总的来说就是不管是什么事情，孩子最先想到的就是妈妈，好不容易去问爸爸，结果还是“爸爸，我妈去哪了？”

而之所以出现这种情况，是因为家里和孩子的事情都是妈妈在处理，所以当遇到麻烦的时候，孩子永远先找妈妈。而想要改变这种情况，爸爸就要多和孩子培养感情，最重要的就是注意自己言行举止，不要有以下言论，否则和孩子之间的距离会越来越远。

1.不要总是抱怨“穷”

小陈的爸爸是个地道的农民，一辈子被锁在土地里，而小陈很有出息，从小成绩就很好。为了激励小陈，陈爸爸会有个习惯，每个月都会找个时间把小陈叫到身边，然后一边抽着烟一边惆怅：“我们世代都是山里，爸爸妈妈也没有本事，能不能过上好日子就靠你了，为了让你有出息，哥哥姐姐都没能上学。所以你要加紧努力，如果你没出息，咱们家就完了。”

因为爸爸频繁施压，小陈也非常努力，每每遇到困难想放弃的时候，都会因为爸爸的话而坚持下去。不过他虽然成绩很好，但是高考时发挥一般，没有考到一个好的大学，为此他对自己产生了怀疑，辜负了全家人的希望。毕业后没有人脉、关系、钱，只能找一个普通工作凑合着，不仅给不了家里人支持，自己都养不起，慢慢的变得了抑郁症。爸爸的压力，让他的人生之路窄了很多。

2.不要和其他孩子比较

你怎么这么笨啊，人家一学就会。

你看看隔壁的孩子，每次都是全班第一，你呢？

你什么事情都做不好，瞧你那个猪脑子，比别人差太多了！

……

在不少家庭里，都有类似的情况，总喜欢拿别人家的孩子做比较，甚至还总是骂孩子笨傻。殊不知现在孩子心智发育很快，叛逆期来的也非常猛烈，你说他一句，他就敢说十句，要是爸爸再动个手，那必然是离开出走。

现在的孩子根本不吃这一套，拿别人家的孩子做比较，孩子也会拿别人爸爸比较。所以说，对于现在的孩子，夸奖式的教育更有效。多发现孩子的优点并想办法扩大，他们才更愿意去努力。

3.别总让孩子找妈妈

“去找妈妈们玩，爸爸有事~”是不是有很多爸爸都有类似的习惯，用工作、忙等理由推脱爸爸的责任，孩子的大小责任都丢给妈妈。孩子有出息了就是爸爸的基因好，孩子犯错了就是妈妈没有教育孩子。在不少爸爸眼里，自己只要给钱就行，其他事情都是妈妈来负责，而这么做的结果就是孩子只和妈妈亲。

其实对于孩子来说，爸爸都是大英雄，就像是超人一样，什么事情都可以解决，所以很多时候孩子很希望和爸爸亲近，记得此时千万不要把孩子推给妈妈，放下手里的东西，好好陪陪孩子，毕竟爸爸这个角色不仅仅是银行。

你家爸爸和孩子平常都是如何相处的？

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