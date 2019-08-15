致家长：无原则地纵容，就是对孩子最可怕的伤害！

朋友圈里每过几天就有抱怨驾照难考的小伙伴，隔着屏幕都能感受到他们的绝望。驾照难考，是为了保障司机和路人的安全。但是你知道吗？在山东淄博，有一位12岁就开车上路还撞了人的小女孩。

※ 糊涂妈妈为哄女儿开心做出荒唐事

事情是这样的。这位女孩之前和自己妈妈因为一些小事起了摩擦，两人正在闹别扭，女孩妈妈为了哄她开心，让女儿和自己重归于好，竟然主动提出让她开车。结果刚开没一会儿，就撞上了两位散步的老人。

在将老人送往医院救治的时候，交警也赶到了现场。当面对交警的询问时，女孩姐姐先是谎称是跟着救护车一起去医院了的妈妈开的车，在遭到现场围观群众的质疑后，又改口承认是自己开的车，并坚称自己有驾照。这时一位大叔实在看不下去了，出面指着女孩说：“明明是她开的车，我都看见撞人后是她从驾驶座下来的，你还想撒谎！”

被大叔揭穿真相后，两姐妹都不敢再说话。经过交警的调查发现，事发时驾驶人的确不是姐姐，而是一直缩在姐姐背后的妹妹。令交警颇为意外的是，这名开车上路撞人的小女孩今年才12岁，刚刚小学毕业，远远没到法定的驾车年龄，更别说考取驾照了。

为了哄女儿开心，这位糊涂妈妈竟然让12岁的孩子开车上路，这种将他人性命视若儿戏、完全无视规则的行为，根本不是宠女儿，这是在害孩子！道路交通人命关天，无论是撞到行人，还是与其他车发生碰撞，都是伤人伤己的大事故。不仅会影响其他居民的出行，给他人生命造成威胁，也可能会给小女孩留下严重的心理阴影，致使其对车产生恐惧或是自责内疚，将会影响到小女孩的一生！

毫无底线、原则的纵容孩子，并不是真正的爱孩子，这会使他们漠视规则，养成自私、任性、霸道的性格，最终害人害己，酿成悲剧。

※ 为40万首付，自贡32岁男子弑母骗保

身为家长，愿意为孩子付出一切，愿意包容孩子的一切。但如果这份爱没有底线，失去了原则，就会变味。让孩子眼中只有自我，毫无道德和人性，最终结出恶果。

来自自贡32岁的付白莲，幼年丧父，和哥哥都是母亲靠捡废品抚养长大的。母亲含辛茹苦将两个孩子拉扯成人，还给孩子在家乡买了套房子，尽自己的全力给两个孩子提供了最好的生活。

然而，任劳任怨付出的母亲，得到的却是被索命的回报。已经在广州工作的付白莲，在2018年3月9号飞回成都，半夜打车回自贡。面对深夜回来的小儿子，付母并没有很意外，付白莲谎称给她购买了按摩器，将她的双手用电线缠上，然后接通了电源。

但是令付白莲没有想到的是，母亲居然并没有马上被电死，而是痛地的呻吟着。已经疯魔的付白莲见一计不成，竟然拿着板凳朝母亲砸了过去。据他自己交代，在看着自己拿板凳过去的时候，母亲并没有求饶，只是一直念着“幺儿…幺儿”，那是对小儿子饱含爱意的亲昵称呼。

是什么让儿子向亲生母亲举起了屠刀？答案竟然是，不带孩子和买房缺首付。原来，在哥哥孩子出生后，付母一直帮着带孩子，而在付白莲孩子出生后，付母只带了一段时间便觉得不能适应广州气候，回到了四川自贡。因为这件事，付白莲一直对母亲颇有微词，认为母亲偏心。加上自己想要换房子，但是首付还缺四十万，恶向胆边生，付白莲便生出了杀母骗保的心思。

2017年11月29号，他为母亲购买了一份保额40万元的人身意外保险，开始密谋实施自己的计划，一步步走向万劫不复的深渊。



40万，在他的眼中，母亲的命抵不过40万。生他养他，照顾他，供他读书，帮他买房，拼尽全力想要满足他一切需求，任劳任怨牺牲自己的母亲，竟然比不上一套房首付缺的40万。

因为在他眼里，只有自己的需求，看不到别人的付出，自私自利又毫不满足。母亲的付出在他眼里是理所当然，不仅毫无感恩之心，还欲壑难填。当母亲无力承担、满足不了他的无底洞欲望时，他便自己动手榨干了母亲的最后一滴价值，用母亲的命来达到自己的目的。

※ 毫无原则的爱，是一种害

身为父母，总是想要为孩子献上自己的一切，心甘情愿地付出自己的全部。但是这种毫无原则、毫无底线的爱，会让孩子只看得到自己的需求，罔顾他人，对别人的生命和社会的道德漠视，最终必将受到社会的惩罚。

天下没有不爱孩子的父母，但是该用什么方式去爱，却需要每位父母反思。不是满足孩子所有需求才叫爱，真正的爱孩子，是教会孩子如何与这个世界相处，是教会孩子成长为一个有原则、有底线、懂得尊重别人的大人，让孩子在以后的生活中不偏离道德的轨道，不触碰法律的底线，健康成长，品格健全。

你不去教导孩子，这个世界迟早会用另一种方式替你教导。你自以为是、毫无原则的爱，迟早会变成对孩子的伤害，不仅会赔上孩子的一生，让他成为十恶不赦的人，也会搭上自己的一生！

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