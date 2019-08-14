5种孩子易患的“立秋病”，越早预防越好！

夏天天气炎热，频繁出汗、食欲不振，再加上频繁吹空调、吃冷饮，对孩子的身体损耗很大。而立秋一过，昼夜温差变大，加上流行性疾病开始肆虐，尤其是再过一段时间就要开学了，群体之间互相感染，孩子患病的几率大幅提升。下面就是立秋之后，宝宝最容易患上的5种疾病，妈妈们要做好预防哦~

1.腹泻

秋季轮状病毒变得活跃，孩子容易患上秋季腹泻。一般来说，轮状病毒有2-3天的潜伏期，患病的孩子初期会有感冒、发热的情况，体温升高至37.9-3.95℃，随着病情的发展会出现腹泻问题，大便成白色、黄色、绿色蛋花汤样，并且还会有少许粘液，每天10次左右，持续3-9天，其中前三天症状最明显。

预防方法：注意孩子的个人卫生，餐前便后要洗手，玩具、餐具要定期煮沸消毒。不足三岁的孩子，可以接种轮状病毒疫苗。

2.手足口病

手足口病是有多种病毒导致的传染病，多发于5岁以下的孩子。换季期间，细菌病毒也越发活跃，孩子患手足口病的概率大大提升。一旦孩子患病，口腔、舌、手足心、膝、臀部等部位会出现米粒或绿豆大的疹子，可能是灰白色也可能是红色。

预防方法：要培养孩子良好的生活习惯，勤洗手、不喝未煮开的水，不吃生冷食物。换季期间尽量不带孩子去人多的地方，降低感染风险。

3.上呼吸道感染

秋冬季节气候干燥，如果没有及时补水，那么孩子呼吸道很可能因为缺水而偏干，若是此时没有做好防护，就很容易患上一些上呼吸道疾病，其中最常见就是上呼吸道感染，主要症状为发烧、打喷嚏、流涕、咳嗽等等。

预防方法：给孩子准备一个水壶，随时提醒他们喝水；少吃油腻、辛辣的食物，饮食以清淡滋阴为主；注意根据气温，随时为孩子增减衣物。

4.哮喘

秋季干燥空气对呼吸道刺激比较大，而作为呼吸道疾病的一种，哮喘也成为了秋季高发病。儿童哮喘大多是过敏所致，作为一种严重威胁孩子健康的疾病，不仅会让孩子非常痛苦，还可能影响到肺部发展，严重的甚至威胁生命。所以一旦发现孩子过敏性哮喘问题，应该马上送医治疗。

预防方法：注意通风，保持室内空气清新；远离过敏原，比如花粉、烟雾等等；增加孩子的运动量，以提高孩子的身体素质。

5.过敏性皮炎

秋天空气中花粉、粉尘、动物皮屑大大增加，孩子也可能因此患上了过敏性皮炎。患病的孩子，会有比较明显的脱皮症状，并且瘙痒难耐，严重影响生活，家长应立即送医治疗。

预防方法：做好日常清洁，尤其是家里容易积灰的地方；如果家里养宠物，那么要注意清理它们的排泄物和脱落的毛发；注意营养均衡，多吃水果蔬菜，增强抵抗力。

立秋之后气候变化比较大，妈妈们一定要根据气温变化，做好孩子的日常护理，这样它们才能远离上述疾病。

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