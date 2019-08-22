宝妈因填错女儿高考志愿自杀：没有界限感的亲子关系，正在摧毁三代人！

世间所有的爱都是为了相聚，只有父母的爱是为了分离。

但是总有父母以爱之名，过多干涉孩子的人生。

01

随着高考成绩和录取分数线的公布，一年一度的填报志愿又要开始了。

高考是关乎孩子一生的大事，从参加考试到填报志愿，每个环节都非常重要，几乎所有家长都会关心过问。

每年这个期间都会出现一些匪夷所思的新闻。

今年高考前一天，距离考试仅剩21个小时，四川一考生却因找不到自己的身份证和户口本，到派出所求助。

身份证去哪儿了呢？居然是她的母亲舍不得女儿离家，将女儿的身份证藏了起来。

谁能想到十年寒窗苦读，即将参加考试收获成果时，最亲近的人反而成了最大阻碍。

而这一切，只是因为爱。

17年高考结束后，武汉一位考生的妈妈因为过于关心女儿，亲自帮女儿填报志愿，结果却填错了。之后她一直闷闷不乐、忧心忡忡的。

几天之后，这位母亲留下“对不起”的字条，跳河轻生。

母亲没了性命，女儿背负终生的愧悔。

悲剧的源头恰恰是“过于关心”。

曾经在网上看过一位网友的投稿，自称父母未经他的同意，私自更改了志愿。以他的分数，本可以进入很好的大学，却因为父母没有分寸的干涉，被一所既非985也非211的学校录取。

虽说“毁了我的人生”这样的说法太过夸张，但是父母如此作为，很难让孩子心无芥蒂吧。

去年一位重庆考生成绩极好，有希望考上北大。填报志愿时，她也执意要填报北大。

但是她的妈妈觉得离家太远，想让她改志愿。母女两人发生了争执，女儿一气之下躲到了奶奶家，妈妈也气不过，喝了些酒就往嘉陵江里跳，幸好没有酿成悲剧。

哪个妈妈不爱自己的孩子，但是这种试图控制孩子人生、不惜用性命逼迫孩子妥协的爱，早已不是它本来的模样，这种爱，已经变得扭曲、可怕。

02

很多家长总想用亲情、恩情来牢牢捆绑孩子，就像手中握着一根线，拉一拉，就想着把孩子拉到身边来。

但是真正的父母之爱不是这样的。

著名作家龙应台说过一段话，多数父母应该也都看过。

“所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你：不必追。”

作为父母，也只能在心里默念：我是爱你的，你是自由的。

孩子有独立生活的能力后，父母适时的退出，才是最好的爱。

我一个朋友几年前曾经跟我抱怨：

“我妈真是烦死了！”

“整天挂在嘴边的就是‘我做这些都是为了你啊’‘要不是为了你，我早就……’‘我为你操碎了心，你现在翅膀硬了，我的话你都不听了’”

“我又没让她成天为我操心，我自己也可以过得很好呀！”

“什么都要管！我又不是小孩子！”

这是很多亲子关系呈现出来的画面：父母自认为对孩子掏心掏肝，孩子却只觉得窒息、想要逃离。

其实归根结底，还是没有界限感。无论亲情还是爱情，亦或是友情，可以亲密，但是不宜无间。

父母之爱尤是如此。

03

没有界限感的亲子关系，是培养巨婴的温床。

很多父母喜欢帮孩子包办一切，小时候帮他穿衣服穿鞋子背书包，大了以后帮他找工作找对象买房买车，生活中照顾得无微不至，并以此为傲。

然而这种无处不在的爱，让孩子不知不觉中失去了成长的机会。身体成长了，心智却停留在孩子阶段。于是，“巨婴”就出现了。

有一个荒诞却真实的短片，名叫《巨婴》。

讲述一个普通的三口之家，却暗藏着危机。

早上儿子起床后，妈妈动作娴熟地给他套上衣服。

接着儿子开始玩起了手机。

妈妈喂他吃了早饭，给他刮了胡须。

后来父亲去世了，家里经济一下子变得拮据。

但是儿子依旧是衣来伸手饭来张口，毫无顾忌地向母亲索取钱财，因为他看中了一款VR眼镜。

母亲没钱，自然无法答应。可是习惯了要什么有什么的儿子，怎么会善罢甘休？

看着逐渐暴躁的儿子，母亲掏出了自己的肾脏。儿子麻木地接过来，去换了自己想要的VR眼镜，开心地玩了起来。

直到玩饿了，他才想叫起母亲给他做饭。然而，母亲早就永远地沉睡了。

没了母亲的照料，儿子也无力生存下去。视频的最后，他索性又钻回母亲的肚子，化作婴儿。

这个父母养育出来的巨婴，终究是害死了母亲，也害死了自己。

视频很好地诠释了“共生式”的亲子关系。父母全身心为孩子付出，孩子一切依赖父母。

这就是没有界限感的亲子关系。

孩子的人生终究是要他自己一步一步去走的。父母要明白这一点，也必须让孩子明白这一点！

如果父母不放手，养出的可能是一个没有生活自理能力、没有社会生存能力的啃老族，到头来伤害的是整个家庭。

04

没有界限感的亲子关系，随时可能崩塌。

面对父母事无巨细的干涉，有些孩子会将之转化为成长的动力；有些孩子会顺从，麻木地接受父母的安排；有些孩子却会心生抵制。毕竟孩子是独立的个体，向往无拘无束的自由也是天性使然。

于是，冲突就产生了。

去年，一位北大高材生王猛（化名）发布万字长信，控诉他的父母。

这个自小成绩优异、北大毕业、留美求学的“别人家的孩子”，已经12年不曾回家过春节，拉黑父母联系方式整整6年。

信中，他将自己与父母决裂的原因归于父母的“过度关爱”，文字里多次提及“操控”“冲突”“炫耀”等字眼。

“如果教育的目的是控制孩子，那我父母真的是出类拔萃的模范！”

“我母亲一直倾向于把我关在家里，喜欢按自己的喜好包办事情。”

小学时，班里要搞文艺演出，老师要求大家穿齐膝短裤。“我母亲不由分说地让我穿长裤，我提出带上短裤备用的请求也没被准许。”

关于着装，王猛声称，从小到大几乎所有的衣服都是按照父母的意愿和审美来置办的，几乎没有一次是按照自己的意愿来进行选择的。

王猛是大院子弟，从上小学到高中毕业，所有的生活圈子几乎都在这个院子里，“包括朋友，都是他们（父母）认识、了解或者听过的，跳出学校的几乎没有”。

除了控诉父母的控制外，王猛还将自己称之为“情感的孤儿”，言及每次自己被亲戚、被陌生人开玩笑或是取笑时，父母从来没有保护过他。

向父母反映自己在学校遇到的问题时，换来的只是父母的打骂。

15000余字的长信记录了王猛放不下的过去。

网友对王猛这一事件也是颇多争议。

有人认为其父母太过强势，对王猛的学习、生活干预太多，忽略了儿子情感上的需求。

也有人认为王猛已经30多岁，应该有自我修复能力，将自己的失败归因于原生家庭，太过偏激。

我不想去提及成年人的自我修复，这点确实很重要。

但是这里我们不是在论上一辈父母的功过，而是作为新一代父母，我们如何避免给孩子的成长制造障碍。

看得出来，王猛对父母的过度干涉耿耿于怀，这说明那些幼年的小事，确实对他的心理成长产生了巨大影响。

甚至在他读大学、出国留学阶段，他也感觉到来自父母的“控制”。

“离开前，家人要求我跟北京的大姨打个电话，请她之后多多照顾，上大学后也不断给我打电话，甚至悄悄联系我的同学了解我的情况。”

即便后来到美国读研究生，这种“控制”也依然没有结束。“一样找到了他们的一个‘老朋友’来关照我。”

这种“控制”也许只是王猛的错觉，却让他和父母的冲突日益激烈，并最终走向决裂。

写到这里，我想起了那款曾经很火的游戏——《旅行青蛙》。

我当时也随大流玩了一阵子，让我很感兴趣的一点是，我的青蛙儿子并不受我控制，他会随时来一场说走就走的游戏，而我只能提前给他准备好行囊，然后在家眼巴巴地等他归来。

某一天在我很想他的时候，收到了从远方寄回来的明信片，我激动得眼含热泪。

这大概就是界限感的最好诠释吧！

05

就像文章开头所写的那样，只有父母的爱是为了分离。

从孩子离开母体的那一刻起，他就是一个独立的个体了。自此以后，他和父母的关系就注定了是一个走向分离的过程。

他需要经历生理上的“断奶”，也要经历精神上的“断奶”。

这样的成长才有意义。

一档综艺节目里，胡可与谢依霖奚梦瑶一起做蛋糕。

她就说到，小朋友就是这样，你做得越多，他们做得越少，你要适当的学会示弱，对老公要这样，对儿子也要这样，这样他就会变得很爷们。

然后谢依霖问她：你不怕他以后只照顾女朋友，不照顾你吗？

胡可的回答瞬间圈粉：

儿子长大后，就应该把女朋友照顾好，把老婆照顾好，只有这样他才会幸福。

和儿子的女朋友或者老婆去拼输赢，不但无聊，而且也是在为难儿子，让他夹在中间为难。

看得出来，关于亲子关系的界限感，胡可很有分寸。

有界限感，才能给孩子更好的爱。

曾经在「凯叔讲故事」公众号里看过一段话，非常想分享给大家：

“父母和子女最好的状态是，你有你的世界，我也有我的生活，我们各自爱着，但却不干涉，不控制，也不过度索取。”

与君共勉。

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